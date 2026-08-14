Las marquesinas regionales de autobús incorporarán pantallas interactivas con información actualizada

Instalación de pantallas interactivas en las marquesinas. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incorporará pantallas táctiles en las marquesinas de autobús gestionadas por el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), dotadas con mapas interactivos de cara a facilitar consultas sobre la red de transporte, localizar paradas y acceder a los planos actualizados de manera "rápida, sencilla y accesible".

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha informado que se instalarán en una primera fase diez pantallas interactivas en Alcobendas --ya operativa--, Boadilla del Monte, Getafe, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Torrejón de Ardoz, Colmenar Viejo y Alcorcón.

La digitalización de este mobiliario urbano forma parte de la estrategia del Gobierno regional para mejorar la experiencia de los viajeros mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Durante 2025, el CRTM ha instalado 19 nuevos puntos de conexión wifi, elevando a 29 el número total de marquesinas que ofrecen este servicio en 13 municipios de la región.

Asimismo, se han incorporado paneles de información dinámica que muestran en tiempo real los tiempos de espera de los autobuses. Actualmente, esta tecnología está disponible en 555 paradas distribuidas por 133 localidades madrileñas.

CONFORT Y ACCESIBILIDAD

La renovación también incluye otras actuaciones dirigidas a incrementar el confort y la accesibilidad. Estos dispositivos han sido diseñados conforme a criterios de accesibilidad universal, incorporando funcionalidades que permiten su utilización por personas con movilidad reducida.

También destacan la instalación de sistemas de iluminación alimentados con paneles solares y la incorporación de mupis digitales con contenidos de utilidad para los usuarios, así como proyectos piloto como los bancos calefactados implantados en municipios de la Sierra de cara a mejorar las condiciones de espera durante los meses de invierno.

Además, en 2025 se han instalado 393 nuevas marquesinas y 551 postes de señalización, incorporando tecnología 'NaviLens', que facilita el acceso a la información a las personas con discapacidad visual mediante códigos de alta visibilidad que pueden ser detectados desde dispositivos móviles.