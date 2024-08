Martín asegura que el PP madrileño ha dejado de hablar de economía: "Madrid prospera porque España prospera con Sánchez"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este jueves que el PP de Madrid ha dejado de hablar de economía porque la región está prosperando gracias a que la España gobernada por Pedro Sánchez "está prosperando".

"Es tiempo para optimistas, no para agonías. Y de estos últimos en Madrid hay unos cuentas. Sus augurios de catástrofe económica para España no se han cumplido. A cada anuncio del presidente del Gobierno, las derechas vaticinaban una catástrofe, pero nada de eso se ha cumplido y se continúan actualizando al alza las previsiones", ha dicho durante la presentación del informe de rendición de cuentas del Gobierno de España 'Cumpliendo', con los principales compromisos, actuaciones e inversiones del Ejecutivo en la región a fecha julio de 2024.

El representante del Gobierno central en Madrid ha realizado una exposición detallada de la mayoría de las inversiones y partidas estatales en la región concluyendo que las medidas lideradas por Pedro Sánchez "funcionan".

"Los excelentes datos macroeconómicos se están notando ya a lo micro, y la inflación se ha moderado. En España resistimos más y mejor en un contexto económico y político complejo. España tiene una economía fuerte y sólida y esa fortaleza favorece el crecimiento de Madrid. El Madrid que tenemos hoy es mejor que el de 2018. A Madrid le va mejor con un gobierno progresista en Moncloa, le pesa a quien le pese", ha repetido en varias ocasiones.

Francisco Martín ha aseverado que el compromiso del Gobierno de Sánchez "es firme" con Madrid. "En leyes, en avances en derechos, invirtiendo en cada esquina de la región. Trabajamos queriendo construir siempre en positivo. Enfrente tenemos la política del no, del odio y crispación permanente. En política la verdad y la transparencia han de ser pilares. Frente a la política de la mentira, la de rendición de cuentas, datos y veracidad", ha esgrimido.

El delegado ha criticado al Gobierno regional asegurando que "el colmo es reducir los impuestos a los ricos, no cubrir los servicios básicos y luego pedir más dinero al Estado. "Pero la realidad y los datos desmienten su fango. Entre 2019 y 2024 ha pasado de la quinta a ser la segunda región en donde más se invierte en transporte. Eso es lo que está haciendo este gobierno, corregir la inversión que había en la época de Rajoy", ha indicado.

En la rueda de prensa, Martín ha subrayado los esfuerzos estatales en infraestructuras, con más de 5.000 millones movilizados por las obras que se están acometiendo, y que provocan molestias que, además de lamentar, esperan "que se vean compensados en breve". En este punto, ha hablado de los 154 millones comprometido con el Ayuntamiento de la capital para el soterramiento de la A-5, las obras en Cercanías y en la estación de Chamartín o la construcción del próximo bus VAO en la A-2.

En la rueda de prensa, el representante del Gobierno central en Madrid también ha hablado de las inversiones sociales estatales, pero ha reconocido que en la región "hay duras realidades sociales". Por ello, ve "inadmisible" que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de la capital quieran entrar en una Mesa que él ha propuesto para atender urgencias sociales en determinados puntos de Madrid.

"No me dicen no a mí, sino a los vecinos, al tejido social que lo reclama. Seamos valientes, dialoguemos sobre el alcance y formato. Nuestra mano seguirá tendida en este asunto", ha apuntado.

"AYUSO ES INDISTINGUIBLE DE LA ULTRADERECHA"

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha criticado las políticas sobre igualdad y feminismo de la Comunidad de Madrid y ha afirmado que en estos asuntos la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es "indistinguible" de la ultraderecha.

En ese punto, ha recriminado al Ayuntamiento de Madrid que no renueve el convenio VioGén, y ha vuelto a pedir a la Federación de Municipios de Madrid y al Ejecutivo autonómico que apoyen que todas las localidades con Policía Local se integran en este sistema integral de seguimiento de casos de violencia de género. En la actualidad, en la región hay 11.776 casos activos en VioGén.

Martín también ha criticado el "modelo liberal" de la Comunidad en materia educativa, "que busca la privatización de las universidades públicas asfixiándolas económicamente". En Vivienda, ha censurado que no asuma la Ley de la Vivienda y no declare zonas tensionadas en municipios que se lo han pedido, como Alcorcón, Getafe, Parla o Ciempozuelos.

"Frente a su no permanente, un sí del Gobierno de España para invertir en Madrid, donde se lleva a cabo más de 35.000 viviendas, 2.000 viviendas de alquiler social. Mientras, el Gobierno regional ofrece alquiler social para personas con sueldos elevados, licencias más propias de los pelotazos urbanísticos y pisos turísticos. Madrid es un infierno inmobiliario", ha apostillado.

Por último, el delegado ha afirmado que cada minuto que Díaz Ayuso dedica a hablar de política nacional, "no se los dedica a Madrid". "Esos minutos sí se los dedicará el Gobierno de España, que lucha contra la exclusión social, la violencia de genero, la vivienda, etcétera, con medidas concretas y comprometidos para que Madrid siga siendo una región que crece y progresa en España", ha concluido.