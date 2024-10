Martín celebra que Almeida "se involucre más activamente" en los problemas "complejos" de seguridad en Parque Paraíso

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha celebrado este viernes que el Ayuntamiento de la capital y su alcalde, José Luis Martínez-Almeida "se involucren más activamente" en la búsqueda de soluciones a los problemas "complejos" de seguridad en que sufren los vecinos del entorno del Parque Paraíso, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Tras los actos del Día del Patrón de la Policía Nacional en Madrid celebrados este mediodía en Ifema Madrid, preguntado por la petición de más policías nacionales en la zona por parte del Gobierno local, Martín ha subrayado que los problemas de seguridad en la zona, especialmente los derivados de la drogadicción, "son complejos y requieren del compromiso de todas las administraciones, no solo se resuelven con la presión de la Policía Nacional".

"En San Blas estamos hablando de problemas complejos, de esas urgencias sociales que requieren del compromiso y de la participación activa de todas las administraciones", ha explicado Martín, quien ha hecho un nuevo llamamiento tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento para que colaboren "de manera coordinada". "Es fundamental que las tres administraciones seamos capaces no solo de actuar, sino de actuar de manera coordinada", ha añadido.

Martín ha indicado que se ha intensificado la presencia de Policía Nacional, incluso en estos últimos días y va a seguir así durante los próximos meses "para tratar de garantizar no solo la seguridad objetiva sino también esa subjetiva, esa sensación de inseguridad que muchas veces desde distintas irresponsabilidades públicas o incluso desde los medios de comunicación se genera en la ciudadanía".

"Nosotros vamos a estar volcados en trasladar esa presencia policial y en que se convierta en eficacia a la hora de, como les digo, garantizar la seguridad objetiva y subjetiva", ha extendido.

OTRAS CUESTIONES

En cuanto a la petición al Gobierno de España por parte del regidor matritense para la gratuidad de la R5 durante las horas de los trabajos de la A-5, Martín ha respondido que invita al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a "trabajar coordinadamente" con el Estado para minimizar las molestias a los ciudadanos. "Creo que no se trata de hacer anuncios ni reclamaciones, sino de sentarse a trabajar y mostrar la buena voluntad de colaboración", ha dicho.

También a preguntas de los periodistas, el delegado también se refirió al aumento de delitos cometidos por menores en Madrid, un hecho alertado por la última Memoria anual de la Fiscalía, y ha afirmado que "con los menores hay que trabajar desde perspectivas complementarias, desde la educativa y desde la social", enfantizando que es "competencia de todas las administraciones" abordar estos problemas y que es necesario un trabajo conjunto.

Preguntado también por algún incidente en torno al recién inaugurado centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada, a Martín no le consta ninguno. "Eso no quita a que ese centro se convierta en una solución que creemos que es francamente desafortunada porque es un macrocentro en el que prevé que haya alrededor de 100 menores en medio de un polígono industrial y sin haber coordinado absolutamente ninguna actuación con los servicios municipales, es exactamente la línea en la que no se debe trabajar para atender exactamente como se merecen a los niños y niñas que están solos", ha apuntado.

El representante del Gobierno central en Madrid ha concluido su intervención ante los medios reafirmando el compromiso estatal con la Policía Nacional, asegurando que se seguirá trabajando "para que los agentes puedan desarrollar su trabajo de manera eficaz y con garantías para su seguridad".