Martín convoca oficialmente a los alcaldes de Madrid y Getafe a una reunión el lunes sobre el espacio Iberdrola Music

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha convocado oficialmente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, a presentarse a una reunión en la sede de la Delegación este lunes, 8 de julio, a las 11 horas, para hablar del futuro del espacio Iberdrola Music.

El delegado ha tomado la iniciativa de marcar día, hora y sede de la reunión ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Madrid a la carta remitida hace unos días con varias propuestas de fechas para que se llevase a cabo "la necesaria reunión política sobre el futuro del Iberdrola Music a la que el alcalde Martínez Almeida se había comprometido".

Y lo ha hecho también después de las declaraciones realizadas hoy por la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, en las que según Delegación "restó importancia a esta reunión". Concretamente, Sanz afirmó, preguntada por los periodistas sobre esta carta, que desde la capital no van a entrar en sus "polémicas artificiales".

"Este señor ha venido aquí a promocionarse para algo, él sabrá para qué y desde luego nosotros no vamos a contribuir a eso porque no beneficia en nada a los madrileños. Por lo tanto, colaboración total y absoluta con la Delegación de Gobierno, con los servicios, pero desde luego no vamos a entrar en ni una sola de las polémicas del actual delegado del Gobierno", apostilló.

Tras todo ello, desde la Delegación de Gobierno, "y en virtud de sus competencias", han convocado oficialmente a los alcaldes de Madrid y Getafe a una mesa de trabajo el lunes 8 de julio a las 11 horas en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, situada en la calle Miguel Ángel número 25.

"Esperamos que el alcalde de Madrid recapacite y asuma su responsabilidad de cara a la necesaria coordinación entre administraciones para analizar la situación actual del recinto, las excepcionales características del despliegue de seguridad diseñado para esta edición de Mad Cool y las necesidades que, a medio y largo plazo, desde las diferentes administraciones identificamos para dotar a este espacio de las mejores condiciones para albergar grandes eventos. Conseguir espacios culturales de referencia, con las condiciones necesarias de seguridad para los asistentes y de bienestar para los vecinos, no debe ser motivo de polémica sino un objetivo común", ha esgrimido Martín.