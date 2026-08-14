Más de 10 municipios madrileños llenarán el fin de semana de peñas, procesiones y fiestas de agua

Archivo - Foto de archivo, Fiestas patronales de Perales de Tajuña - AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid arranca el segundo fin de semana de agosto con festejos en más de 10 ayuntamientos de la región, marcados por las celebraciones en honor a San Roque, la Señora de Butarque, entre otros.

Así, Torrelodones continúa con sus celebraciones esta semana, con distintas actuaciones musicales (Modestia Aparte este sábado y distintos djs), procesiones y fiestas de la espuma.

Este viernes, la agenda incluye un torneo de Rummy Plaza de Mariano Cuadrado (11 horas), la fiesta de la espuma e hinchables (18 horas), las aventuras de Coco y Pepe (20.30 horas), un concurso de Djs (22.30 horas), la actuación del Dj Jacobo Ostos (01 horas) y el cierre (04 horas).

Por otro lado, este sábado se acogerán la misa solemne en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (12 horas), los juegos populares en la calle Real (12 a 14 horas), la procesión por las calles del pueblo (13 horas), la limonada y torreznada en la Plaza de la Iglesia (13.30 horas), la entrega de premios (20 horas), la actuación de Modestia Aparte (23 horas), la carrera de camareros en la calle Real (00 horas), la actuación de Dj Fito (00.30 horas) y el cierre, a la misma hora que la jornada anterior. Los detalles de la programación se pueden consultar en el enlace (https://torrelodones.info/2026/07/10/programa-de-las-fiestas...).

BECERRIL DE LA SIERRA, BUITRAGO DE LOZOYA Y SERRANILLOS DEL VALLE SE ENCOMIENDAN A SAN ROQUE

Las fiestas municipales de Becerril de la Sierra, Buitrago de Lozoya y Serranillos del Valle se encomiendan este fin de semana a San Roque.

De esta manera, Serranillos del Valle acogerá una misa en honor al santo los días jueves, viernes y sábado a las 20 horas. Así, el domingo también se realizará la bendición de los panes y la veneración a la Reliquia de San Roque (12 horas), después del cual será el turno de un refresco vecinal. La jornada culminará con la procesión y puja a las 20 horas.

La jornada del domingo estará marcada por una misa a los difuntos devotos del patrón, que comenzará a las 20 horas. Se puede consultar más información en las páginas del Ayuntamiento, incluidas sus redes sociales (https://www.instagram.com/aytoserravalle/).

Por otro lado, las festividades continúan en Buitrago de Lozoya este sábado con un encierro en la calle Real (12 horas), la Cucaña del Río (14 horas), el baile vermut amenizado por la charanga el Boquerón (15 horas), un tobogán súper splass en la cuesta de la Chopera (18 horas), teatro en la Plaza del Castillo (20 horas) y música en vivo (00 horas).

A continuación, la agenda del sábado estará marcada por la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción (12 horas), la limonada, un baile amenizado y una masterclass de zumba, además de una gymkana de peñas y más música en directo.

Finalmente, las celebraciones culminarán el domingo con la Santa Misa (12 horas) en honor al patrón de la localidad, San Roque, además de una fiesta de espuma para niños (13 horas), la degustación de huevos de codorniz (13.30 horas), una cena para mayores y la despedida de la mano del grupo 74 North Band (ambas a las 20 horas). Los detalles se pueden consultar en la web municipal (https://www.buitrago.org/inicio/agenda/438-programacion-fies...).

Adicionalmente, Becerril de la Sierra continuará su programación por las fiestas patronales de San Roque el viernes, con una competición de natación (12 horas), la fiesta del agua (12 horas), un torneo de fútbol, baloncesto y vóley playa (19 horas), junto a dos conciertos, uno con un artista invitado (23 horas) y otro en homenaje a Alejandro Sanz (01 horas).

El sábado arranca con la marcha familiar (10.30 horas), seguida de la guerra de pistolas de agua, hinchables y otra fiesta de la espuma (12.30 horas), la presentación de Mises (22.30 horas), Metropop (23 horas) y, tras finalizarse este, un concierto tributo a Héroes del Silencio.

Las fiestas del municipio continúan el domingo con la tradicional misa (12 horas), un aperitivo amenizado por un Dj e hinchables acuáticos (13 horas), un torneo futbolín (18 horas), títeres (20 horas) y música de la mano de un Dj (23 horas). Finalmente, el lunes culminan las celebraciones tras el tradicional bingo (18 horas) y el show de marionetas de Mario Ezno (20 horas). La programación está detallada en https://becerrildelasierra.org/index.php?view=article&id=235....

PERALES DE TAJUÑA PREPARA SE PREPARA PARA DIEZ DÍAS DE CELEBRACIONES

Este jueves han comenzado los festejos en honor a Santa María del Castillo en la localidad del sureste madrileño, Perales de Tajuña. Así, la agenda del viernes incluye la ofrenda floral a la patrona (20.30 horas), la pólvora (00 horas) y música en directo, a cargo de la orquesta Taxxara (00.30 horas).

A continuación, la jornada del sábado arrancará con la diana floreada (09 horas), la Solemne Eucaristía (12 horas), la procesión de la patrona (21 horas) y la actuación del grupo El Rumbo (00 horas).

El fin de semana de celebraciones culmina el domingo, con el encierro de reses bravas (10 horas), el encierro del primer toro de la peña taurina del municipio (10.15 horas), la suelta del toro del aguardiente (11 horas), la charanga post-encierro (12.30 horas), la quinta novillada del V Certamen de Novilladas Sin Picar del Sureste (20 horas) y la actuación de Rubén Madrid. Los detalles se pueden encontrar en la web del Ayuntamiento (https://www.ayto-peralestajuna.org/actualidad/programa-de-fi...).

OTROS CINCO MUNICIPIOS SE SUMAN AL FIN DE SEMANA DE CELEBRACIÓN

Por un lado, Cenicientos continuará su programación festival con misas, procesiones, desembarcos de reses y corridas, disco móvil y festejo para las peñas desde este jueves hasta el lunes, con la pgroamación disponible aquí (https://www.facebook.com/100093494722359/posts/9795193785078...).

Asimismo, el municipio del norte de Fresno de Torote incluye en su itinerario del fin de semana un concurso de tortillas, el espectáculo infantil Las Guardianas del Ritmo, un tributo a Hombres G, un torneo de ajedrez, una paella popular, además de las tradicionales misas, procesiones y presentación de reina y damas. Para más información, consultar el enlace (https://fresnodetorote.org/programa-de-las-fiestas-patronale...).

Valdemaqueda acogerá la final del torneo fútbol sala adultos, el pasacalles Diana, un show de magia, una chocolatada popular, la noche de la Revista Coliseum, entre otros a lo largo del fin de semana (https://www.aytovaldemaqueda.es/agenda/208-programa-fiestas-...).

Por otro lado, Pelayos de la Presa también acogerá las tradicionales eucaristías, procesiones, un peñatlon, además de un festival de Djs a lo largo del fin de semana (https://www.instagram.com/ayuntamientopelayosdelapresa/p/Dbp...).

Finalmente, Leganés acoge hasta el próximo día 16 sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Butarque con conciertos gratuitos de la mano de Café QUijano, Enol, la Orquesta París de Noia, el Festival Los40 Urban Party XXL, además de las fiestas de agua y las tradicionales misas y procesiones en honor a la Virgen. Las distintas actividades se puedne consultar en detalle en la página del Consistorio (https://www.leganes.org/w/consulta-todo-el-programa-actualiz...).