Más de 11.000 solicitudes se han presentado para optar a las ayudas del plan de natalidad del Ayuntamiento de Madrid

Más de 11.000 solicitudes se presentan para optar a las ayudas del plan de natalidad del Ayuntamiento de Madrid, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año 2025.

En un repaso por algunos de los expedientes aprobados a lo largo del año --la Junta de Gobierno de Madrid se despide de 2025 con 1.105 acuerdos adoptados--, Sanz ha recordado que en octubre se dio luz verde a una de las medidas estrellas del programa de Gobierno, el plan de fomento de la natalidad y la conciliación 2024-2029, con una convocatoria pública de ayudas por primera vez con un presupuesto asignado de 17 millones de euros.

"Se han presentado ya más de 11.000 solicitudes a estas ayudas por nacimiento o adopción de hijos", ha indicado la vicealcaldesa. La dotación es de 500 euros para el primero, 750 para el segundo y hasta 1.000 para el tercero.

Para acceder a estas ayudas, los progenitores deberán ser españoles o extranjeros con residencia legal en España, estar empadronados en la capital desde hace, al menos, cinco años y no haber perdido la patria potestad de sus menores.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ya definió el plan como el "más ambicioso de España". De esta primera convocatoria de ayudas directas de la que podrán beneficiarse los menores nacidos o adoptados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026.