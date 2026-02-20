Más de 1.300 personas con enfermedad mental encontraron un empleo en 2025 con la red regional de asistencia social

Archivo - Exterior de la nueva oficina de empleo Vallecas-Santa Eugenia, a 9 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.386 personas con enfermedad mental grave y duradera encontraron un empleo en 2025 con la red pública de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 29 dispositivos distribuidos por varios puntos de la región, con una tasa de inserción laboral de casi el 70%.

Así lo ha detallado este viernes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en su visita al Centro de Rehabilitación Laboral Ciudad Lineal, donde ha subrayado su papel para "la integración y la plena inclusión social", ya que favorecen la autonomía económica de estas personas, les aportan seguridad y contribuyen a reducir el "sentimiento de aislamiento".

"Nunca olvidaré la sensación de cuando tuve el primer empleo y la primera nómina. Es una gran oportunidad", ha explicado emocionada Gema Jiménez, quien encontró un trabajo como recepcionista administrativa con la ayuda de este recurso.

Pese a contar con varias formaciones, necesitó ayuda para ganar seguridad y potenciar sus habilidades de trabajar en equipo. "Aprendí a tomarme las cosas con calma, que si cometo errores no pasa nada. Al principio es normal aprender, todo requiere un tiempo", ha detallado.

En total, la red cuenta con 1.525 plazas, 40 más que el año anterior, y atendieron en 2025 a más de 2.000 personas. De los contratos suscritos formalizados por los usuarios de estos recursos durante el año 2025, 914 fueron indefinidos, lo que representa el 45,1%. Asimismo, el 46,4% de las contrataciones se realizó a jornada completa, el 41% a jornada parcial y el 12,6% por horas.

Alexander Salceda también ha sido una de las personas que ha conseguido acceder al mercado laboral con la ayuda de este centro. Al principio hizo el curso de limpieza, pero finalmente le convenció el de control de accesos. Así, localizó un trabajo en el Museo del Aire y del Espacio.

"Me hicieron una entrevista de trabajo y a la primera. No había trabajado hasta la fecha. Los talleres que recibí son muy buenos y aprendí mucho. Me dan una estabilidad y una rutina que me gusta. En el museo se portan bien, cumplen las normas y no tenemos incidentes importantes", ha señalado.

TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS DE APOYO

Estos dispositivos públicos están dotados con equipos multidisciplinares compuestos por especialistas en psicología, terapia ocupacional, técnicos de apoyo a la integración laboral, preparadores, maestros de taller y auxiliares, entre otros, y forman parte de la red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera.

Precisamente, Gonzalo Terrazas es uno de los técnicos de empleo del Centro de Rehabilitación Laboral de Ciudad Lineal que lidera el taller sobre nuevas tecnologías para dar respuesta a la población joven que viene a estos recursos.

"Trabajamos con una impresora 3D y una grabadora láser y realizamos distintos tipos de diseños para imprimir piezas que sean funcionales. También nos encargamos de hacer reparaciones de dispositivos microinformáticos pues ya sean dispositivos móviles, cambiamos las pantallas si se rompen y lo mismo con los ordenadores", ha relatado.

Algunos de los alumnos que han dejado de asistir a este curso lo hicieron porque ya se habían incorporado a un empleo y no por desmotivación, un hecho que Terrazas celebra, aunque en el fondo "da pena" por no verles más.

"Se trata, de adaptarnos a la persona, a su tipo de condiciones y demás. Intentemos tener un poquito todas las opiniones y también realizamos coordinaciones laborales con las empresas donde trabajan para ver esas dificultades. Cada caso es un mundo y hay dificultades muy variadas y soluciones muy variadas también", ha insistido.

En su conjunto, esta red de la Comunidad de Madrid está integrada por 7.181 plazas de asistencia gratuita distribuidas en 233 centros y otros recursos como los de rehabilitación psicosocial y laboral, centros de día, equipos de apoyo social comunitario que se desplazan a los domicilios, residencias, pisos supervisados y servicios especializados en la atención a personas sin hogar.