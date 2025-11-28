Más de 200 figuras dan vida al belén circular del Ayuntamiento en Cibeles, de acceso gratuito previa retirada de pase - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 figuras y una veintena de construcciones dan vida al belén circular del Ayuntamiento, de acceso gratuito desde la tarde de este viernes previa retirada de entrada, en CentroCentro, obra del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija, con una secuencia de escenas propuesta por la Asociación de Belenistas de Madrid.

Hasta el 4 de enero podrá visitarse con retirada previa de invitación en taquilla o reserva digital en navidadmadrid.com y centrocentro.org. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado la programación navideña municipal con la apertura de este tradicional montaje.

Se caracteriza por una morfología circular a dos alturas, que supone "un reto de diseño de escenografía que permite a los visitantes contemplar cada detalle del Belén desde cualquier punto, en lo que es un auténtico visionado 360º", han explicado a Sanz y Rivera de la Cruz el vicepresidente de los belenistas madrileños y uno de los responsables de la escenografía, Fernando de Miguel Rodríguez, y el propio maestro José Luis Mayo.

En el belén de CentroCentro se puede encontrar la narración del nacimiento de Cristo, "una historia sobre la esperanza universal, para todos sin excepción", en palabras de Sanz, y una muestra de una tradición que viajó desde Nápoles con el rey Carlos III y se hizo un hueco en los hogares españoles. "Esta tradición también forma parte de nuestra historia, de lo que somos como país", ha indicado la vicealcaldesa.

SEGÚN LOS EVANGELIOS DE LUCAS Y MATEO, CON MATICES DE LOS APÓCRIFOS

La secuencia de escenas mostrada en el belén municipal sigue los evangelios de San Lucas y San Mateo, con algunos matices de los apócrifos. Comienza con la Anunciación a la Virgen por el ángel Gabriel, representada junto a una fuente pública, según relatan los evangelios apócrifos, y a los pies del castillo de Herodes.

A partir de ahí, el recorrido avanza por una serie de escenas cotidianas, como el molinero, el herrero o una madre despiojando a su hijo, que muestran la vida popular del momento. La mirada, ha continuado el Ayuntamiento, se detiene en la búsqueda de posada por parte de José y María, recién llegados a Belén, rechazados por el posadero frente a un caravasar, la fonda donde pernoctaban los viajeros.

Prosigue con la Anunciación a los pastores y le sigue la Cabalgata de los Reyes Magos, preludio del Nacimiento, representado este año con su estructura completa: la cueva inferior y, sobre ella, el templete con los ángeles. El recorrido concluye con la Huida a Egipto, que transcurre junto a una cascada que desemboca en un lago.

El vicepresidente primero de la Asociación de Belenistas de Madrid ha destacado que el reto está en la escenografía y en la incorporación este año de una corrala delante un pequeño mercadillo para dar "viveza al belén".

Sanz ha ensalzado lo hermoso de celebrar juntos la Navidad. "Significa que, más allá de lo que nos separa, compartimos el legado cultural, la visión sobre el ser humano. Hoy este Belén nos sigue recordando lo importante, nos señala como la estrella que guiaba a los magos el norte para que no nos perdamos nunca", ha comparado.

"Hoy pido eso, que nos siga recordando siempre los mejores valores del cristianismo y los mejores valores de la humanidad, la generosidad, la acogida, la humildad, el servicio a los demás, la familia, la esperanza, la valentía y la fe. Y que sigan siendo los valores que nos definan como ciudad en nuestro Madrid", se ha despedido.

HORARIOS

El belén municipal abre sus puertas desde las 16 horas de este viernes y se podrá visitar hasta el 4 de enero de 10.30 a 19 horas. Los días 24, 25 y 31 de diciembre abrirá de 10.30 a 13 horas. Los lunes y el día 1 de enero permanecerá cerrado.

El acceso es gratuito, con turnos cada 30 minutos hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla o reserva digital, con un coste de gestión en este caso de 0,50 euros), en navidadmadrid.com y centrocentro.org, con hasta cuatro entradas por persona.

Cuenta con una audioguía explicativa a través de una aplicación móvil a disposición del público que lo desee. También se habilitará para las personas con audífono o implante coclear lazos de inducción magnética para escuchar la audioguía. Además los días 26 de diciembre y 4 de enero el belén contará con medidas de accesibilidad específicas en directo en los pases de las 13 y las 17 horas, siempre con reserva a través de correo electrónico info@centrocentro.org o del teléfono 91 480 00 08 en horario de martes a domingo de 10 a 20 horas.

MÁS BELENES

El programa municipal propone un itinerario para visitar los nacimientos más emblemáticos de la ciudad y sus distritos. Museos, centros culturales, iglesias, auditorios, sedes de juntas municipales y otros espacios emblemáticos albergarán estas representaciones. Destacan, entre otros, el belén del Museo de San Isidro, el del Museo de Historia de Madrid, el del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, el de la Comunidad de Madrid y los de las juntas de distrito.

Otra opción son los Belenes del Mundo, una serie de cinco exposiciones realizadas con una cuidada, procedentes de distintos continentes, de la colección Basanta-Martín, que reúne más de 4.000 conjuntos belenísticos y 25.000 figuras procedentes de 158 países, con piezas que abarcan desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Estas exposiciones podrán admirarse en los centros culturales municipales de los distritos de Moncloa-Aravaca, Villaverde, Hortaleza, Moratalaz y Chamberí, todas ellas desde hoy mismo y hasta el día 5 de enero, salvo en el distrito de Chamberí, que abre sus puertas el 11 de diciembre.