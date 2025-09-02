Más de 3.200 familias se benefician de los campamentos municipales de conciliación de la primera semana de septiembre

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado del área social, José Fernández, y la titular de Deporte, Sonia Cea - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.200 plazas gratuitas se han puesto a disposición de las familias madrileñas en el marco de los campamentos municipales de conciliación puestos en marcha por el Ayuntamiento de Madrid durante la primera semana de septiembre, ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el centro deportivo en Orcasitas (Usera).

Acompañado por el delegado del área social, José Fernández, y la titular de Deporte, Sonia Cea, el alcalde ha puesto el foco en esta iniciativa dentro del Plan de Fomento de la Natalidad 2024-2029 para favorecer la conciliación de la vida personal y laboral de las familias.

La oferta de campamentos municipales se ha ampliado este verano con la puesta en marcha de un nuevo programa, 'Madridcamp: Conciliamos con el deporte', que ha puesto a disposición de las familias madrileñas 2.100 plazas gratuitas entre el 1 y el 5 de septiembre.

Esta nueva modalidad de campamentos, impulsada por el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en colaboración con el Área Delegada de Deportes, complementa las más de 1.100 plazas que ofrecen los distritos durante la primera semana de septiembre, sumando un total de más de 3.200 plazas en este periodo clave.

SUPERADAS LAS 40.000 PLAZAS

Almeida ha puesto en valor que el Consistorio madrileño ha superado este verano, por primera vez, las 40.000 plazas en campamentos municipales, alcanzando una cifra récord de 41.574.

Tal como ha señalado, la incorporación de la iniciativa 'Madridcamp: Conciliamos con el deporte' ha permitido que la oferta aumente un 14% con respecto a 2024, para subrayar el compromiso del Consistorio con las familias madrileñas "para resolver el grave problema demográfico", a través de instrumentos de conciliación como la apertura de los centros deportivos durante la primera semana de septiembre.

"Es una necesidad que habíamos detectado en estos días que aún no hay colegios para que los padres puedan acudir a sus puestos de trabajo sin ningún problema", ha expuesto. En concreto, el área social ha puesto a disposición de las familias durante las vacaciones escolares estivales un total de 16.990 plazas. Por su parte, las juntas municipales de los 21 distritos han ofrecido 25.584 plazas. La ocupación media de todos los programas de campamentos ha sido del 98%.

APUESTA POR EL DEPORTE

La principal novedad de la convocatoria de campamentos de este verano ha sido la iniciativa 'MadridCamp: Conciliamos con el Deporte', a la que se ha destinado un presupuesto de 204.000 euros. La propuesta, que se dirige a menores de entre 3 y 12 años, comprende actividades de animación deportiva, recreativas y lúdicas en las que se impulsa la práctica deportiva en su faceta física, pero también aprovecha su potencial como herramienta educativa y socializadora para transmitir valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, la igualdad o las habilidades sociales y emocionales.

Estos nuevos campamentos se celebran del 1 al 5 de septiembre, en horario de 8.30 a 14 horas e incluyen un almuerzo a media mañana. Como en otras modalidades, se ha establecido una reserva de seis plazas por centro para usuarios con necesidades educativas especiales escolarizados en centros ordinarios, promoviendo así la inclusión y la igualdad de oportunidades.

NUEVA CONVOCATORIA EN NAVIDAD Y SEMANA SANTA Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha destinado a estos recursos de apoyo a la conciliación 4,8 millones de euros, a los que se suma la inversión de los campamentos que se organizan desde las juntas municipales de distrito. El programa con mayor oferta de plazas ha sido MadridCamp, con 13.800, que se dirigen a menores de entre 3 y 12 años y se han desarrollado en 41 colegios públicos de infantil.

A ellas se añaden las 460 plazas ofrecidas en el centro de vacaciones Nuestra Señora de la Paloma, una residencia ubicada en el municipio de Cercedilla cuya titularidad es del Consistorio madrileño; las 630 del programa 'Centros Abiertos Especiales', para niños con necesidades educativas especiales, y las 2.100 de la nueva especialidad deportiva. Por su parte, los distritos han ofrecido 25.584 plazas entre campamentos urbanos, externos, deportivos y ludotecas.

En los próximos meses, el Ayuntamiento de Madrid lanzará una nueva convocatoria de los programas MadridCamp y Centros Abiertos Especiales para facilitar a las familias la conciliación durante los periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa.

Además destaca la apertura del octavo Centro de Apoyo a las Familias (CAF 8), la expansión del servicio de apoyo a la crianza Casa Grande, pasando de cuatro a ocho sedes, o la inauguración de la Escuela Infantil María Moliner, la número 75 de la red municipal. Además, se ha lanzado la convocatoria de la Beca Infantil Plus del curso 2025- 2026, que contempla un aumento del presupuesto de 4,2 a 5,1 millones de euros y la mejora en el proceso de pago, que se realizará cada dos meses y no al término del curso escolar.