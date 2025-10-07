Más de 4.300 viajeros usaron este lunes la lanzadera que une Moncloa con Ciudad Universitaria sin paradas intermedias

Un autobús de la línea SE7 de la EMT en Ciudad Universitaria - EUROPA PRESS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.315 viajeros utilizaron este lunes el servicio especial de autobús gratuito de la EMT que une Moncloa y Ciudad Universitaria sin paradas intermedias, el SE7, en la primera jornada de funcionamiento como refuerzo por el cierre parcial de la Línea 6 de Metro, según datos de la compañía metropolitana.

Este servicio entró en funcionamiento este mismo lunes y permanecerá activo hasta la finalización de las obras en el arco este de la 'Circular' del suburbano, previsto para el 31 de diciembre, según anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la última sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Según apuntó, el servicio funcionará de manera continuada desde las 7 a las 21.30 horas y ofrecerá una frecuencia de paso de cinco minutos en hora punta y de 10 minutos en las franjas de menor afluencia.

También se reforzará la capacidad operativa del suburbano con la incorporación progresiva de trenes a lo largo de los próximos días. De esta forma, la red pasará de 295 a 319 convoyes en sus 12 líneas, recuperando así la cifra de octubre de 2024, a pesar de que la L6 no está activa por completo.

Desde el inicio de las obras del arco este, entre Legazpi y Moncloa, el pasado 6 de septiembre, el Gobierno regional ha establecido un servicio sustitutivo gratuito de autobuses que recorre este tramo en superficie y que utilizan cada jornada laborable alrededor de 130.000 pasajeros.

Los trabajos se desarrollarán en el marco el proyecto de automatización que el Ejecutivo autonómico tiene previsto culminar en 2027, cuando la Circular se convierta en la primera de toda la red con conducción automática.

Esta transformación permitirá aumentar la capacidad y la frecuencia del servicio en esta infraestructura, la más utilizada por los madrileños con 116 millones de viajeros en 2024.

SOL, MONCLOA Y PLAZA CASTILLA, LAS MÁS UTILIZADAS

Durante el pasado mes de septiembre, las líneas con mayor demanda han sido la 1, 10 y 3, precisamente tres de las que han recibido refuerzos por parte de Metro ante el incremento de usuarios. Además, el arco oeste de la L6, que ya se encuentra operativo, ha registrado un total de 3,5 millones de viajes. En cuanto a las estaciones con mayor tránsito destacan Sol, Moncloa y Plaza de Castilla.

Además, la Comunidad de Madrid ha alcanzado en septiembre su récord histórico de usuarios de Metro, con un total de 62,4 millones de viajes realizados durante el pasado mes, pese a que la Línea 6 se mantiene parcialmente suspendida.

Esta cifra supone un incremento del 4,41% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 59,8 millones de desplazamientos.