Más de 600 maestros se incorporarán a la educación pública madrileña el próximo curso 2026/27

Archivo - Niños en el patio el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 685 nuevos maestros se incorporarán el próximo curso 2026/27 a la educación pública de la Comunidad de Madrid, lo que elevará la cifra de docentes hasta superar los 68.300, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este jueves la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso de estos docentes a partir de septiembre, con el plazo de presentación de solicitudes que comienza este viernes y que se prolongará hasta el próximo 12 de marzo.

Del total de plazas, 162 corresponden a la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 149 serán para maestros de Educación Infantil, 144 de Inglés, 64 de Educación Primaria, 62 de Audición y Lenguaje, 61 de Educación Física, 38 de Música, 3 de Francés y 2 de Alemán. Estas cifras se ampliarán con las que se incorporen a la Oferta de Empleo Público de 2026, que se publicarán a lo largo del próximo trimestre.

El proceso constará de tres fases consecutivas y eliminatorias (oposición, concurso y prácticas) que está previsto den comienzo en la segunda quincena del mes de junio. Los nuevos docentes podrán incorporarse a los centros educativos de enseñanza pública de la región en septiembre de este año para iniciar su periodo de prácticas.

Este incremento de profesionales se añade al presupuesto de cerca de 7.000 millones de euros para la educación y la dotación en becas y ayudas al estudio no universitario con 256 millones. La tramitación se puede realizar por medios electrónicos en la web oficial de la Comunidad de Madrid, adjuntando la documentación acreditativa.