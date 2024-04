Más de 6.300 personas recurrieron a Cáritas Madrid en busca de empleo en 2023, con un ligero aumento año tras año

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Cáritas Diocesana de Madrid atendió en 2023 a través del Servicio de Empleo, que cuenta con 21 equipos, a más de 6.300 personas en situación vulnerable que buscaban trabajo, lo que supone un crecimiento de tres puntos con respecto al año anterior y confirma la tendencia de un incremento paulatino tras año.

Durante una rueda de prensa en la tienda de ropa Moda re- (Calle Embajadores 76), la séptima de Cáritas en Madrid, se ha presentado una radiografía de la situación del empleo a la que se enfrentan, especialmente, las personas más vulnerables de Madrid, un acto conducido por David Menéndez Carbajosa, responsable del departamento de Relaciones con empresas de Cáritas Madrid.

En cuanto al perfil de las personas que acuden al Servicio Diocesano de Empleo, destaca que hay mayoría de mujeres (62 %), en su mayoría solas y con hijos a su cuidado (40 %). En cuanto a la edad, más de la mitad (55 %) tiene entre 30 y 50 años, aunque también hay un alto porcentaje de jóvenes (27%).

Respecto al nivel de formación y cualificación de las personas. El 75% tiene estudios de secundaria y superior, por lo que la recualificación profesional en el contexto actual es una acción clave, según ha destacado Begoña Arias, responsable del Servicio de Empleo de Cáritas Diocesana de Madrid.

Para ello, Cáritas Madrid ofrece un acompañamiento integral, con programas de orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo, con un seguimiento personalizado; formación en sectores emergentes que permitan consolidar las competencias adquiridas por la experiencia laboral o formación previa de las personas atendidas; conexión con empresas que ofertan puestos de trabajo en condiciones justas, o empresas de inserción laboral donde tener una primera oportunidad mientras se forman, hasta que encuentren un trabajo en el mercado laboral normalizado.

Todo ello con el objetivo de de dar la oportunidad de encontrar un trabajo digno: con condiciones, horarios y salarios justos. Se trata, como señalan desde el Servicio Diocesano de Empleo, de "posibilitar una vida digna a través del trabajo".

Es el caso de personas como Bárbara Acosta, una venezolana de 47 años que llegó a España hace un año y medio y ha conseguido trabajo gracias a la ayuda de Cáritas y actualmente es secretaria contable. "Estoy inmensamente feliz. Pese a no haber podido homologar mis títulos --en Venezuela era contable-- no perdí la meta de trabajar con números, en lo que me había formado", ha subrayado, para "seguir creciendo y no decreciendo".

"Una de las limitaciones para no encontrar empleo era yo misma, con depresión por lo que dejé atrás, pero no perdí mi foco y he logrado conseguir el empleo que yo anhelaba. Otra barrera era la parte legal, porque no tenemos documentación que ayude a encontrar trabajo de forma más rápida", ha explicado.

En este marco, Cáritas cuenta con una Agencia de colocación, un recurso de apoyo en procesos de selección, a través del cual se da una respuesta favorable a la demanda de candidaturas de las empresas en un porcentaje del 75 %, en las más de 300 ofertas gestionadas, ha explicado la responsable de Empleo. También cuenta con 400 empresas colaboradoras como agente clave en los procesos de inserción laboral, con las que colabora tanto ofertando puestos de trabajo, como con acciones formativas u otras aportaciones que enriquecen el itinerario de empleo.

Luciana Herrera, de Asitur, una de estas empresas, ha destacado durante el acto la necesidad de dar "oportunidades" y ha recalcado el "valor emocional que es posible transmitirlo porque los compañeros son partícipes". Con cada una de ellas se diseñan y generan alianzas estratégicas para dar respuesta a las necesidades de las personas acompañadas por parte de Cáritas Madrid en situación de desempleo, y a la necesidad de trabajadores cualificados de las empresas.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Igualmente, cuenta con cuatro empresas de inserción laboral en reparto y mensajería, obras, catering y colectividades, y moda y reciclaje textil. En el último año se han contratado a 109 personas en inserción, logrando un 63 % de incorporación laboral en empresa ordinaria.

Leyre Chico, responsable de las tiendas de ropa, ha destacado que son siete tiendas y 13 puntos de venta en la región, con 45 puestos de trabajo creados y impacto social y medioambiental, con Cáritas como líder en recogida de residuo textil en españa, donde solo se recoge el 12%.

Además, ha explicado, a ellos pueden acudir "familias vulnerables para adquirir las prendas, que no les cuestan nada. Entragan vale de la parroquia para cubrir el coste".

FORMACIÓN DE TRABAJADORES

En materia de formación, Campus Cáritas Madrid ubicado en el Ensanche de Vallecas se han impartido en el último año 110 cursos de formación, que suponen más de 7.100 horas lectivas, en sectores profesionales clave para la incorporación laboral. Gracias a ellos, la tasa de inserción laboral en sectores como el sociosanitario, logística, mantenimiento y pequeñas reformas es superior al 70 % tras la finalización de la formación.

En concreto, esta formación se dirige tanto a despertar vocaciones en personas más jóvenes (435 jóvenes han dado inicio a su formación para el empleo), como a reenganchar a personas adultas al mercado laboral, cursando formación acorde a su formación previa e intereses personales y profesionales.

La presentación de los datos coincide con la campaña por el empleo 2024 de la Iglesia de Madrid, a través de Cáritas Diocesana, "Ponte en modo empleo digno", que se celebrará el próximo domingo, 14. No se trata de buscar u ofertar cualquier trabajo, se trata de un empleo en condiciones, salarios y horarios justos que permita a las personas vivir, no sobrevivir.