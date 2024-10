Más de 663.500 madrileños utilizan el Carné Joven, un servicio que ofrece descuentos, formación y planes de ocio

"Tenemos que estar para ser una palanca de ayuda de los jóvenes, pero no para tutelar, ni transformar", defiende Ayuso

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que más de 663.500 personas de entre 14 y 30 años cuentan con el Carné Joven, un servicio que ofrece descuentos, formación y planes de ocio.

Desde la oficina CaixaBank All in One, la dirigente madrileña y el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, han renovado este miércoles el convenio para promocionar y dinamizar el Carné Joven. Ayuso ha defendido que este servicio está siendo "todo un éxito" y que solo en este año se han unido 114.000 jóvenes.

"Tras el lanzamiento de la Cuenta Digital de la Comunidad de Madrid, se han registrado 9.500 nuevas altas en la plataforma, es decir, 113 al día. En la actualidad más de 663.500 jóvenes utilizan el Carné Joven", ha explicado durante su intervención.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado que este servicio ofrece descuentos en el Parque Atracciones, en el Parque Warner y en el Aquopolis, así como formación en cursos de inglés en el British Council o en programas de idiomas en el extranjero.

"Nosotros no tutelamos, no dirigimos y no les decimos a los jóvenes cómo han de hacer cada cosa de su vida, sino que cada proyecto que tengan en marcha, que lo tengan pensado, lo puedan alcanzar. La Administración tiene que estar para ser una palanca de ayuda, pero no para tutelar, ni transformar, ni dirigir. Trabajamos por una juventud libre y que lleve las riendas de su vida", ha subrayado.

El Carné Joven ha alcanzado la cifra de las 1.000 empresas y entidades colaboradoras, que realizan descuentos en cerca de 2.000 establecimientos físicos de distintas áreas como formación, transportes, ferias, restauración, moda y complementos, museos, festivales, musicales o parques de atracciones. Además, próximamente se unirán también a este catálogo clínicas dentales.

AUMENTAN LAS ALTAS DEL CARNÉ JOVEN

Por su parte, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que con esta firma "se refuerza" la "cercanía" entre la entidad bancaria y Madrid. "Es una apuesta por el futuro de los jóvenes y su incorporación al mundo económico y social. Ponemos al servicio de los jóvenes madrileños la red de oficinas bancarias más extensa de la región y la mayor plataforma financiera digital de nuestro país", ha recalcado.

Actualmente, la región cuenta con un total de 663.529 socios del Carné Joven, un 8,75% más que el año pasado, lo que supone que la mitad de los jóvenes disfrutan ya de este servicio de la Dirección General de Juventud, con una media de 12.000 altas al mes.

El único requisito para solicitar este servicio es cumplir con la edad requerida y ser residente en la Comunidad de Madrid. La tramitación se puede realizar de forma telemática o presencial en toda la red de CaixaBank de la región.

Igualmente, se puede utilizar la app imagin, la plataforma de servicios financieros de la entidad bancaria; la Oficina Joven de Moncloa y General Díaz Porlier; el Centro de Documentación Europea: los cuatro albergues juveniles madrileños, y en 66 puntos municipales.