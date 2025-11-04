Más de un centenar de propietarios de VUT se unen en una demanda colectiva contra el Plan Reside municipal

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) se han unido en una demanda colectiva contra el Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid.

En el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se defiende "la seguridad jurídica, la igualdad de trato y el derecho a una ciudad abierta, donde la riqueza del turismo llegue también a las familias madrileñas".

La defensa ha sido encomendada al abogado Javier Flores Vaquerizo, quien gestionó otras demandas para tratar de anular los cantones de limpieza en zonas verdes y los parkings del entorno del Bernabéu.

El colectivo de demandantes considera que el Ayuntamiento ha adoptado "una posición abiertamente agresiva hacia los propietarios locales aplicando medidas restrictivas que equiparan injustamente a quienes gestionan una vivienda familiar con grandes operadores mercantiles", además de "criminalizar un uso legítimo del derecho de propiedad".

"El discurso público se ha simplificado hasta extremos preocupantes: se asocia turismo con especulación, y propietario con problema. Esa visión reduccionista es injusta y empobrece el debate sobre el modelo de ciudad", ha argumentado el abogado Javier Flores.

Los representantes del colectivo, por su parte, han subrayado que el turismo "no puede ser demonizado ni reservado a grandes grupos de inversión. Madrid va bien, pero debe ir bien para todos. Es justo que la riqueza que genera el turismo llegue también a las familias, autónomos y propietarios locales que crean empleo, invierten, conservan los inmuebles, pagan sus impuestos y actúan con responsabilidad".

CAUSAS DE INEFICACIA

El recurso interpuesto advierte, por otro lado, de la existencia de causas de ineficacia que podrían dejar fuera de la aplicación del Plan Reside a determinados inmuebles actualmente en actividad "debido a defectos en la publicación de los planos, en la delimitación de su alcance o en la falta de motivación individualizada de las limitaciones impuestas".

Estas circunstancias "podrían permitir que numerosas viviendas que han venido ejerciendo su actividad de forma legal queden a salvo de la aplicación del Plan, lo que abre una vía de defensa y revisión para otros titulares que se encuentren en situación similar o incursos en procesos de inspección".