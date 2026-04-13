Más Madrid abandona la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones ante la ausencia de presidenta

Archivo - Fachada de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha abandonado este lunes la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones ante la ausencia de presidenta después de que en febrero de 2024 dimitiera la diputada de Vox Ana Cuartero.

La salida de esta comisión la ha trasladado la diputada de Más Madrid Raquel Huerta en la sesión de este lunes, en la que ha afirmado que la formación regionalista lleva "seis meses intentando" que en el orden del día se incluya la elección de la Presidencia. Ha acusado al PP de "veto" y a la Mesa de la Asamblea de "dejación de funciones" incumpliendo el Reglamento de la Cámara.

La respuesta le ha llegado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de mano de 'popular' Carlos Díaz-Pache. Ha recordado que hay una vacante en la Presidencia porque Vox la "abandonó".

"Lo que dice el artículo 65.5 del reglamento de la Asamblea de Madrid es que las vacantes que se produzcan en las mesas de las comisiones durante la legislatura se cubrirán por acuerdo de la comisión que procederá a designar al diputado que proponga al grupo parlamentario el que perteneciera al integrante de la Mesa", ha leído el portavoz del PP.

Es por ello que ha incidido en que cuando Vox traslade al integrante de su grupo parlamentario que quiera ocupar la Presidencia se resolverá "el tema de la vacante". Ha recordado que Ana Cuartero fue elegida con los votos del PP, ya que la Presidencia de esta comisión como la de Presupuestos (PSOE) se suelen ceder a miembros de la oposición.

En cambio, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que no volverán a participar hasta que el PP incluya la elección de un nuevo presidente de la Comisión "cosa que lleva boicoteando desde octubre del año pasado".

"El PP tiene miedo de que Más Madrid se haga con la Presidencia, de que la Comisión funcione. Y de que destapemos los casos de corrupción, como ya hicimos con el caso FP y con el caso Patio Campus", ha afirmado.

Ana Cuartero acababa dimitiendo tras meses de quejar por "dificultades" para fiscalizar al Ejecutivo regional en esta comisión al entender que se estaba "impidiendo" que funcionara al "inadmitir sistemáticamente las iniciativas que los grupos registran".