Más Madrid acusa a Almeida de "maltrato" a los barrios obreros por el crematorio de la M-40

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid ha mostrado su apoyo a las vecinas afectados por la construcción de un crematorio en el sur de la capital y ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "maltrato" a los barrios obreros.

Así lo ha señalado el concejal José Luis Nieto durante la manifestación vecinal celebrada este domingo para protestar por la construcción de este crematorio, donde ha subrayado que el Ayuntamiento "nunca se atrevería a instalar un horno crematorio en zonas como el barrio de Salamanca".

"Estamos hartos del maltrato del alcalde a los barrios del sur", subrayan desde Más Madrid. Según el edil, el consistorio obliga a estos distritos a albergar depuradoras, una incineradora y ahora un crematorio, mientras "niega los equipamientos básicos que la ciudadanía necesita y mantiene las calles en un estado lamentable de suciedad".

La formación insiste en que lo que realmente necesitan estos barrios son escuelas infantiles, instalaciones deportivas y bibliotecas, en lugar de infraestructuras contaminantes.

Más Madrid ha presentado una demanda contra el crematorio, que se ubicaría "a menos de 250 metros de las viviendas", una distancia prohibida por la normativa municipal, según aseguran. Además, denuncian que el proyecto carece de un estudio sobre su impacto en la calidad del aire y la salud de las personas.

"El daño a la salud no se recupera, y Almeida lo sabe", advierten desde el grupo municipal, que exige la paralización inmediata del proyecto.