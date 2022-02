Más Madrid acusa a Monasterio de emplear su sueldo público "para generar odio"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado el uso que la líder de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, hace de su sueldo público, "pagado por todos", para "generar odio".

De fondo está la proposición que Más Madrid llevó al Pleno celebrado ayer en el distrito Centro para rotular centros municipales del barrio administrativo de Embajadores en árabe, bengalí y wólof ante la importante presencia de vecinos que tienen en ellas su lengua materna. La proposición fue tumbada por PP, Cs y Vox.

Horas antes, Monasterio empleaba sus redes sociales para criticar la iniciativa. "Te matas a trabajar, cotizas durante años, te hinchas a pagar impuestos para luego ver que esos recursos se dedican a promover la inmigración ilegal que trae inseguridad a nuestros barrios y a potenciar las lenguas árabe, bengalí y wólof. ¡Basta ya!", escribía Monasterio en Twitter.

"En Lavapiés, barrio de Embajadores administrativamente, hay 160 nacionalidades, es el barrio más multicultural de Madrid y tiene una enorme atracción turística támbien. Hemos propuesto sólo en ese barrio, no en otro, donde hay muchas personas de Senegal, de Bangladesh y personas árabes que, como sucede en París o Londres, los servicios públicos estén rotulados también en esos idiomas", ha explicado Maestre en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

En cuanto a las palabras de Monasterio, Maestre tiene claro que "no tiene otro discurso que no sea el odio". "Les escucho y el único motor de su discurso es el odio contra quien piensa diferente, contra el feminismo, contra la izquierda, contra las personas no nacidas en España, contra las personas LGTBI", ha enumerado.

"No es lo que necesita nuestro país y soy contundente con quien utiliza su sueldo público, porque ese también lo pagamos todos con los impuestos, no para buscar soluciones a problemas sino para generar más problemas y más odio", ha remarcado la portavoz de Más Madrid.