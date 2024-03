Más Madrid apuesta por un enfoque integral de seguridad, no solo policial, "que trate de redistribuir los recursos"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento Nacho Murgui ha defendido este lunes un enfoque integral de la seguridad en la ciudad, no solo policial, sino que también trate de "redistribuir los recursos" para que todos los ciudadanos estén en condiciones de igualdad, puedan ejercer sus derechos "y tener las mismas oportunidades".

"Esto requiere de una actuación coordinada de las diferentes instituciones. En Madrid vemos todo lo contrario a lo que debe ser esta actuación coordinada", ha apuntado en la rueda de prensa posterior a la Junta y Consejo de Seguridad en la que ha participado esta mañana en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid.

"Nuestro Madrid hoy está presidido por gente que pasea impunemente en un Maserati, que ha adquirido con un dinero de un presunto delito fiscal y que vive en un piso de 200 metros cuadrados pero esto no tiene nada que ver con la sensación de seguridad, de igualdad, de cumplimiento de los derechos, de libertades que debería dar ejemplo", ha apuntado.

Este es uno de los conceptos, ha continuado el concejal de Más Madrid, que han trabajado hoy en la reunión. "Para nosotros esto tiene que tener un enfoque integral. Sin inseguridad está claro, no hay libertad; pero si la seguridad se la enfoca desde el punto de vista de la represión y desde el punto de vista policial, pues también acaba entrando en contradicción con la libertad", ha manifestado.

AUMENTO DE LA VIOLENCIA MACHISTA Y LOS DELITOS DE ODIO

Así, Murgui ha denunciado que haya algunas instituciones y determinadas figuras públicas que pronuncien "discursos que niegan la violencia de género, que señalan y estigmatizan a determinadas personas". Y luego, como reflejan las estadísticas de criminalidad de 2023, han aumentado los delitos de violencia de género, agresiones sexuales y racistas.

Por eso, el edil de Más Madrid ha remarcado la relación que podrían tener esos discursos con el aumento de este tipo de infracciones penales.

"También hay una serie de políticas públicas que están siendo desarrolladas, en el caso de Madrid, que también forman parte de este círculo vicioso. Mientras crece la violencia de género, las trabajadoras de la red de atención a la violencia de género están movilizadas denunciando, entre otras cosas, que en Madrid se puede tardar hasta dos meses en ser atendida por el servicio que se encarga de hacer la primera valoración. Estamos hablando de las mujeres víctimas de violencia de género. Y solo hay 15 plazas de emergencia para las que tienen que abandonar inmediatamente su domicilio", ha apuntado.

Otro ejemplo, ha continuado Murgui, es la gestión privatizada del Samur Social, "un dispositivo básico para atender situaciones de emergencia social que está colapsado y precarizado por la privatización de su gestión".

"Y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no ha tenido nada que decir. Está muy preocupado por la tasa de reposición, que todos coincidimos en que es un problema grave desde que hace once años, cuando al Gobierno del Partido Popular se le ocurrió imponérnosla. Estamos todos de acuerdo en que esta tasa de reposición se tiene que remover, pero claro, hay que hacer algo. No vale salir aquí únicamente a decirlo porque en estos once años el PP no ha hecho nada, ni una sola enmienda a los Presupuestos Generales del Estado pidiendo que se remueva", ha apostillado.

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA Y PISOS TURÍSTICOS ILEGALES

Murgui también ha mencionado que existen en la capital mayores problemas de conviviencia en unos barrios que en otros. "Esto de cara a momentos más conflictivos como el verano nos parece preocupante y hemos pedido que se haga una revisión de los planes como la apertura de las piscinas, etcétera", ha apuntado.

En el Consejo de Seguridad también han puesto sobre la mesa, al igual que otros portavoces y organizaciones que han intervenido, el tema de las viviendas de uso turístico. En Madrid hay un 92 por ciento de viviendas de uso turístico que son ilegales, ha cifrado Murgui, "lo que está generando unos problemas de convivencia enormes".

"Si esto lo combinamos con otras cuestiones, en algunas zonas de Madrid se está generando un fenómeno de expulsión de la población, que tiene que ser tratado por la Administración pública de una manera rigurosa y no por la dejadez que está afrontando el actual equipo de Gobierno municipal", ha resaltado.

SEGURIDAD VIAL Y CENTROS DE OCIO

El representante de Más Madrid también ha abordado la cuestión de la seguridad vial, ya que un 30 por ciento de las víctimas mortales son peatones en atropellos, algo que les preocupa, sobre todo en lo que se refiere a los entornos escolares seguros.

Nacho Murgui ha reclamado una mayor red de servicios públicos en los distritos referidos al ocio juvenil. "Se habla y se estigmatiza a determinados colectivos de jóvenes, pero se ignora que no hay centros juveniles, se ignora el cierre de recursos que se encargaron un poco de dirigir parte de ese ocio juvenil y se ignora la falta de recursos y alternativas para los jóvenes y las jóvenes en los barrios, principalmente en algunas zonas de Madrid", ha finalizado.