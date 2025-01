Más Madrid carga contra Almeida por alargar "la vida útil" de la incineradora de Valdemingómez

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por alargar "la vida útil" de la incineradora de Valdemingómez y ha reclamado de nuevo su cierre indicando que obligarán al Consistorio a aceptar la estrategia de residuos que fue aprobada durante el mandato de Manuela Carmena, que pasaba por finalizar la actividad de la incineradora en 2025 .

Durante la concentración y la marcha convocada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) y el Grupo de Acción por el Medio Ambiente (GRAMA), la portavoz regional de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha apuntado que van a seguir del lado de los vecinos hasta conseguir el cierre, "porque a los dirigentes del Partido Popular les dan absolutamente igual la gente del sureste".

Por su parte, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha criticado ante la prensa la intención del gobierno municipal de mantener la actividad en la incineradora hasta 2040. "No vamos a permitir que esto pase", ha añadido Maestre, que espera celebrar el cierre de Valdemingómez dentro de dos años.

Ambas han apuntado hacia el gobierno de Almeida como responsable del mantenimiento de la planta de residuos, acusando al gobierno de desatender a los barrios cercanos, "sobre todo cuando vemos que no hay ninguna incineradora cerca del barrio de Salamanca", ha dicho Manuela Bergerot durante el acto.

Maestre, además, ha trasladado a los medios que la intención de su partido es obligar al Consistorio a aceptar la estrategia de residuos que fue aprobada durante el mandato de Manuela Carmena, que pasaba por finalizar la actividad de la incineradora en 2025. "Si esa estrategia de residuos que Almeida guardó en un cajón se hubiera puesto en marcha, hoy estaríamos celebrando el cierre de Valdemingómez", ha apuntado la portavoz regional.

"Si Almeida dice que no es para tanto o que no genera tantos problemas como los vecinos dicen, que se ponga delante de su casa una planta de incineración", ha apostillado la portavoz en el Ayuntamiento, que ha afirmado que los miembros del gabinete de Martínez-Almeida no sufren las consecuencias de la planta, como sí lo hacen los vecinos colindantes.