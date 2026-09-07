Más Madrid censura la "forma muy estrecha" que tiene el PP de entender las fiestas de los distritos

Archivo - Archivo.- La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha censurado este lunes la "forma muy estrecha" que tiene el PP de entender las fiestas de los distritos madrileños y ha recalcado que la formación seguirá apoyando a los colectivos vecinales frente a "las censuras y los intentos de acallar las voces libres de esta ciudad".

En declaraciones a los medios en la sede del partido, Rita Maestre ha censurado así el "boicot activo de algunos concejales" en las fiestas de las Juntas Municipales de distritos como Ciudad Lineal o Hortaleza.

"Es una forma de entender la cultura y el ocio popular muy estrecha. Básicamente, que el Partido Popular puede decidir qué banderas se ponen, qué pancartas se exhiben, qué actos se pueden hacer", ha censurado.

Aunque ha dicho que esta forma de gestionar "no es ninguna sorpresa", ha insistido en el PP actúa "como si la cultura les perteneciera" e "intentando acallar la voz del movimiento social y en general de los ciudadanos".

Las asociaciones vecinales La Vecinal del Barrio de Bilbao y Pueblo Nuevo, la AV La Nueva Elipa y la AV de Quintana, junto a la Asociación Cultural Tricolor, que organizan numerosas actividades para pequeños y mayores en el marco de los festejos de Ciudad Lineal, han denunciado este lunes que la Junta Municipal ha dejado fuera de la programación varios eventos de los festejos.