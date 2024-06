Más Madrid cree que el Plan de Empleo Joven "no aborda las necesidades reales" y pide cambiar el modelo productivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Más Madrid ha criticado el Plan de Empleo Joven del Gobierno autonómico, que ha presentado este lunes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque "no aborda las necesidades reales de los jóvenes" y ha pedido cambiar el modelo productivo que hay en la región.

Durante la Comisión de Juventud, celebrada este lunes en la Cámara de Vallecas, la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "haya denegado la posibilidad de debatir el Plan de Empleo Joven hasta 21 veces". Asimismo, ha pedido "apostar" por la educación pública, así como el estatuto del becario, "que es lo que permite que ningún joven tenga que trabajar gratis".

"Es un plan que se lanza sin escuchar a las organizaciones juveniles ni incorpora propuestas de los sindicatos y, como viene siendo costumbre, no consulta a los grupos parlamentarios. Ahora que tenemos acceso al documento, lo que vemos es que no aborda en absoluto las necesidades reales de los jóvenes", ha criticado.

Borrás ha reclamado al Ejecutivo regional que "entienda qué genera el problema y a quién le afecta". En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular "ha apostado por un modelo productivo de usar y tirar, basado en los servicios y no en la industria".

"No vamos a acabar con el desempleo juvenil ni vamos a tener pleno empleo en Madrid hasta que no cambiemos el modelo productivo de la Comunidad de Madrid. Sí, es necesaria la orientación laboral a los jóvenes, pero el problema del desempleo juvenil no es que los jóvenes no sepan a qué se quieren dedicar", ha manifestado.

CRITICA LA RED DE VOLUNTARIADO JOVEN

Antes de realizar esta critica, la parlamentaria de Más Madrid había preguntado sobre "el perfil" de los jóvenes que puedan optar a formar parte del cuerpo de Voluntariado Joven de la Comunidad de Madrid. Para Borrás, "el Ejecutivo regional está intentando amortizar puestos de trabajo a través del trabajo gratis".

La directora general de Juventud, Laura Castilla, ha respondido asegurando que esta medida "busca impulsar a los jóvenes para que puedan participar en un voluntariado loable y necesario". Asimismo, ha recalcado que esta propuesta "no hará un casting previo por los colegios como hizo la exalcaldesa, Manuela Carmena".

"Aquí hay personas voluntarias. Quieren participar de esta red de entidades con las que trabajamos mano a mano para impulsar que cada vez más jóvenes puedan participar en el voluntariado que ya se lleva haciendo hace mucho", ha zanjado.