Más Madrid cree que la propuesta de Comunidad para desencallar la huelga de Brigadas Forestales no está "a la altura"

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que la propuesta de la Comunidad de Madrid para mejorar las condiciones laborales de las Brigadas Forestales, que siguen en huelga indefinida, "no está a la altura de la gravedad de la situación".

"Todo lo que ofrece el Partido Popular a los bomberos forestales es un aumento salarial irrisorio que no compensa una década con el sueldo congelado, pero es que además nos va a dejar a todos con 75 brigadistas menos el verano que viene", ha censurado.

En declaraciones remitidas a los medios, Bergerot ha criticado así la respuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la que considera que "evade" responsabilidades a través del "método Mazón", en alusión a la gestión de la crisis de la dana por parte del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

En este sentido, ha alertado de un "abandono sistemático de los servicios públicos" por parte del PP, algo que para la portavoz de Más Madrid en la Asamblea no se puede "tolerar".

"Los desastres del PP están hechos de negligencias a la hora de tomar decisiones, como hemos visto con los incendios, la pandemia y la dana, pero también de un abandono sistemático de los servicios públicos que como sociedad no podemos tolerar", ha concluido.

BRIGADAS FORESTALES CONTINÚAN LA HUELGA

El comité de empresa de las Brigadas Forestales ha anunciado que seguirán adelante con la huelga indefinida tras una "insuficiente" reunión a tres bandas con representantes de la Comunidad de Madrid y de la empresa pública Tragsa en la que no se ha logrado alcanzar soluciones al conflicto laboral de los trabajadores.

Las tres partes se han reunido este jueves en las instalaciones de Tragsa en Leganés para abordar las reivindicaciones de un colectivo cuya contratación depende de la empresa pública tras recibir un encargo en 2022 por parte de la Comunidad de Madrid y que expira en el mes de diciembre.

En palabras del secretario de comité de empresay miembro del comité de huelga, Julio Chana, la reunión ha sido "totalmente insuficiente" debido a que, aunque los representantes del Ejecutivo autonómico han mostrado "cierta voluntad de entendimiento", la dirección de Tragsa, por su parte, se mantiene "en la negativa".

En declaraciones a los medios, Chana ha asegurado que la empresa pública no está por la labor de negociar un nuevo convenio colectivo, ni tampoco de mejorar las condiciones labores, alegando incluso pérdidas económicas a pesar de que, según él, la empresa obtuvo más de 80 millones de euros de beneficio en 2024, y otros 40 millones el año anterior.

Chana ha precisado que la Comunidad de Madrid ha planteado un incremento salarial vinculado a las nuevas atribuciones recogidas en la ley estatal 5/2024 de Bomberos Forestales, pero que consideran a todas luces "irrisorio". Mientras tanto, han rechazado la propuesta de acogerse al convenio estatal firmado por Tragsa al considerar que no recoge las especificidades de su trabajo.

Además, el también miembro del comité de empresaJavier Villanueva ha asegurado que Tragsa "no tiene impedimento legal para negociar mejoras", y que el bloqueo se debe realmente a una "decisión empresarial". "Tiene margen económico, pero ha decidido no solicitar los permisos necesarios para solicitar el nuevo encargo de la Comunidad", ha dicho.

Por su parte, Tragsa ha señalado que valora "positivamente" la reunión informativa de este jueves en la que se han puesto sobre la mesa "las posibles mejoras que la Comunidad de Madrid está dispuesta a introducir en el nuevo encargo" para las Brigadas Forestales. Así, la empresa ha aseverado que "acatará y aplicará" las nuevas condiciones que se recojan en el nuevo encargo.

"El Grupo Tragsa solicitará las autorizaciones oportunas para materializar las condiciones que establezca el encargo", han abundado desde la empresa pública, que agradece además a la Comunidad de Madrid "la confianza depositada" hace cuatro años para firmar un encargo para la gestión del sistema de prevención y extinción de incendios forestales que ahora debe ser renovado.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha participado en la cita a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), órgano que lleva "meses trabajando en la elaboración y posterior tramitación de un encargo que recoja todos los posibles aspectos que permitan generar un marco adecuado para la búsqueda de soluciones", según han relatado desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Durante el encuentro, los representantes del Gobierno regional han escuchado las propuestas de las partes y también han expuesto las suyas. Estas mejoras van desde la extensión de la actividad laboral a todo el año para las brigadas forestales, hasta la aplicación de determinados pluses, la clasificación de este personal como bomberos forestales, la eliminación de la figura de peón o la asignación de puestos para segunda actividad cuando no puedan superarse las pruebas.

Además, la Consejería ha recordado las mejoras que ya han sido implantadas durante el actual convenio, como son la consolidación de los aumentos retributivos del colectivo desde el año 2022, que ascienden a un 15,32 por ciento.