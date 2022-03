Más Madrid critica que Ayuso se "borre" de actos institucionales por el 8M y que priorice su "agenda particular"

Los pies de varias personas en una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha criticado este martes que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se haya "borrado" de los actos institucionales que ha organizado el Gobierno regional por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que la dirigente priorice su "agenda particular".

"Echamos de menos a la señora Ayuso. Se ha borrado de los actos institucionales, sería imposible que una presidente no estuviera el 11M o no estuviera el 2 de mayo y, sin embargo, la señora Ayuso ha priorizado su agenda particular por encima de la agenda de las madrileñas", ha criticado García en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la manifestación organizada por la Comisión 8M.

Sin embargo, ha subrayado que muchas mujeres volverán a poner la igualdad y el feminismo "en el centro" y que vuelven a las calles "felices". "Nos queremos sanas, vivas, juntas y diversas", ha resaltado.

También, García ha aludido a que el año pasado "se vulneró el derecho a la manifestación", ya que se prohibió la concentración debido a las medidas de contención frente a la pandemia, y ha destacado que todavía hay agentes políticas que "siguen intentando criminalizar este movimiento".

La portavoz de Más Madrid ha defendido que se trata de un movimiento que es "absolutamente imparable", pese a que este año se han organizado dos manifestaciones diferentes y simultáneas. "Yo creo que una de las cosas que reivindica el feminismo es la pluralidad", ha justificado y considera que hoy no es el día "para marcar las diferentes" sino para conseguir una sociedad "más libre e igualitaria".

Junto a Mónica García, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha señalado que un año más las mujeres van a reclamar más feminismo e igualdad con el objetivo de conseguir una ciudad "más libre y más justa".

"En el Ayuntamiento tenemos un Gobierno y un alcalde que prefiere hacer chistes malos sobre feminismo que trabajar para la igualdad real", ha censurado Maestre.