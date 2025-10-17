Más Madrid critica que mientras la Comunidad "presume de natalidad" tres de cada diez niños están en riesgo de pobreza

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado que mientras la Comunidad "presume de natalidad" tres de cada diez niños están "en riesgo de pobreza y exclusión".

"Esto no hay forma de revertirlo sin intervenir el mercado de la vivienda y sin cuidar el bolsillo de las familias desde que nacen los niños hasta que cumplen 18 años", ha planteado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En las mismas, ha defendido que las políticas familiares deben "garantizar que quien desea formar una familia pueden hacerlo independientemente de cuánto dinero tienen". Considera que esto no se consigue con ayudas "focalizadas por edad que no llegan a la mayoría", sino "garantizando derechos para todas las familias y todos los niños".

En este punto ha insistido en dos propuestas de la formación regionalista en esta materia como son garantizar la educación infantil gratuita de 0 a 3 años, el comedor escolar gratuito en todos los colegios e institutos y una renta universal por crianza.

Estas declaraciones llegan después del balance del plan de natalidad implementado desde hace tres años en la Comunidad. Más de 24.000 madres menores de 30 años en la Comunidad de Madrid han recibido 14.500 euros por hijo, desde la semana 21 de gestación hasta que cumplen los dos años, y se han facilitado 77.000 procedimientos de reproducción asistida además de prestar seguimiento a 188.000 embarazos.