Más Madrid defiende que "no hay urgencia" con Arenillas tras 15 días sin dimitir y que seguirán "liderando la oposición"

Arenillas lleva 15 días entregar su acta, no ha acudido al Pleno, y no será diputada no adscrita, lo que haría al PSOE líder de la oposición

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que "no hay que tener urgencia" con el proceso de la todavía diputada regional y exdirectora de Gabinete de Íñigo Errejón, Loreto Arenillas, y ha aseverado que están dando "pasos firmes y seguros" para seguir "liderando la oposición" frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha asegurado en los pasillos de la Asamblea ante los medios de comunicación en este primer Pleno desde el estallido del 'caso Errejón' y la acusación a Loreto Arenillas de haber mediado con uan de las víctimas para encubrirlos. Más Madrid la cesaba de sus cargos orgánicos y ella anunciaba que renunciaría a su acta.

A pesar de ello, hace 15 días que se comprometió y aún no ha hecho efectiva la medida, de hecho ha chocado contra el partido llevando el "acoso" de la dirección ante el Comité de Garantías del partido sin descartar llegar hasta los tribunales.

Arenillas no ha asistido hoy a la sesión y los diputados de Más Madrid han llenado su hueco en segunda fila. Bergerot ha informado de que Arenillas se puso en contacto este jueves con la dirección del Grupo Parlamentario para informar de que no acudiría sin entrar a hacer más valoraciones.

"No soy yo quien le tiene que poner a Loreto Arenillas plazo. Es ella la que ha sacado un comunicado que ha dicho que va a entregar el acta", ha insistido Bergerot tras más de una decena de preguntas de los periodistas en este sentido, pidiendo, además, que no se pusiera el "foco en los tiempos".

De nuevo, ha negado que se haya planteado dimitir en ningún momento tras haber sido señalada por Arenillas como una persona que conocía el episodio de Errejón en un concierto de Castellón el pasado año. "Las portavoces de Más Madrid hemos sido contundentes expulsando a cualquier persona que ejerza violencia machista dentro de nuestros espacios. No nos ha temblado la mano para tomar las decisiones que había que tomar. Y así lo hemos hecho y así lo hemos comunicado hacia afuera", ha reivindicado.

Como hiciera antes en el hemiciclo frente a Ayuso ha reivindicado que su formación seguirá trabajando por políticas verdes y feministas y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de no haber aprovechado su intervención para situarse con las víctimas y, en cambio, atacar a Más Madrid. En su intervención Ayuso, entre otros, les preguntó si se sentían seguras volviendo borrachas a casa de noche con Íñigo Errejón.

Al hilo, ha reivindicado que el liderazgo de la oposición se lo dieron "los votos de los madrileños" y ha rechazado que vayan a expulsar a Loreto Arenillas como diputada no adscrita. Esto conllevaría que los socialistas contaran con un escaño más --al haber empatado en mayo de 2023 a 27 asientos-- y que su líder, Juan Lobato, se sentase frente a la presidenta en el Pleno.