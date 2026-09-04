Más Madrid denuncia que la vuelta al cole en Madrid cuesta 756 euros por alumno, "la más cara de España"

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha denunciado este viernes que cientos de miles de familias madrileñas afrontan a partir del lunes el comienzo del curso escolar "más caro de España", con un coste de 756 euros de media por alumno en un centro público o concertado.

El coste medio anual por hijo en Madrid asciende hasta los 3.512 euros, un 9% más que el curso pasado, cuando se situó en algo menos de 3.190 euros; y un 3,9% más que los 2.484 euros de media nacional, según ha detallado Maestre en declaraciones en el marco del homenaje a los bomberos fallecidos en Almacenes Arias hace 39 años.

Los gastos recurrentes del curso, como matrícula, comedor, actividades extraescolares, excursiones y cuota del AMPA, elevan además la factura anual a 1.294 euros en la red pública, según un estudio de la OCU de agosto de 2026 citado por Más Madrid.

La portavoz ha apuntado asimismo que las familias madrileñas afrontan un gasto educativo de 1.508 euros por hijo, 463 euros más que la media estatal, situada en 1.045 euros. A ello se suma, según los datos aportados por la formación, un gasto en vivienda un 44%superior a la media nacional.

Maestre ha advertido de que, si se incluyen vivienda y alimentación, el coste de criar a un hijo en Madrid se ha encarecido un 39% acumulado en los últimos seis años. A su juicio, estos datos reflejan que "han convertido la crianza en Madrid en un lujo al alcance de muy pocos" y ha acusado a los gobiernos de la Comunidad y del Ayuntamiento de tener "abandonadas" a las familias.

EDUCADORAS INFANTILES EN HUELGA

La dirigente de Más Madrid ha reclamado también más plazas públicas en las escuelas infantiles y ha denunciado la situación laboral de las educadoras, que, según ha señalado, afrontan el inicio de curso en huelga y acumulan cinco meses de conflicto. También ha apuntado a la falta de oferta de actividades extraescolares.

Frente a esta situación, Maestre ha defendido una política de apoyo a las familias que incluya comedores escolares gratuitos de 0 a 16 años, extraescolares gratuitas y de calidad y plazas públicas suficientes en las escuelas infantiles para garantizar que ninguna familia se quede sin plaza.

Asimismo, ha reclamado una renta universal por hijo a cargo y medidas específicas para las familias monomarentales, además de "salarios dignos" para las educadoras infantiles.

"El dinero público tendría que ir a hacerle la vida más fácil a las familias madrileñas", ha defendido Maestre, que ha reclamado al PP que priorice las necesidades de las familias con hijos en sus políticas públicas.