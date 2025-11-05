Más Madrid estudia pedir retirada del pasaporte al novio de Ayuso tras sus declaraciones en la causa del fiscal general

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declara en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien pedir al juez la retirada del pasaporte de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras su testimonio como testigo ante el Tribunal Supremo (TS) en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

En la misma, González Amador cargó duramente contra García Ortiz y le acusó de haberle "matado públicamente". "O me voy de España o me suicido (...) Si esto va a ser siempre así, me escapo, vamos", señaló la pareja de Ayuso.

La formación regionalista ha indicado que considera "de extrema gravedad" que una persona investigada por presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable, pertenencia a organización criminal, corrupción en los negocios o soborno empresarial y administración desleal "amenace públicamente con fugarse de la justicia, más aún en el marco de un procedimiento judicial en curso".

"Estas palabras no nos las tomamos a la ligera", han asegurado desde la formación, que entiende que debería valorarse la retirada de su pasaporte con el fin de "garantizar su disponibilidad ante la justicia y evitar cualquier riesgo de fuga".

Desde Más Madrid han aseverado que el caso de González Amador "no es un asunto privado, sino un caso de corrupción que conecta a la presidenta con Quirón y del que todavía nos queda mucho por saber".

"Mientras la presidenta y su jefe de Gabinete se han permitido desacreditar a la justicia por investigar a su novio, Amador plantea la posibilidad de escaparse del país en sede judicial. O es una falta intolerable de respeto hacia la justicia, o es una posibilidad real del novio de la presidenta", han indicado fuentes del partido.

Más Madrid ha insistido en que "se tiene que llegar hasta el final de esta investigación, hasta que se haga justicia, se devuelva lo robado y se conozca toda la verdad".