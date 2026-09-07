Más Madrid pide el acceso de los grupos a toda la documentación del ático antes de comparecer García Martín en Asamblea

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha pedido que los grupos puedan acceder a toda la documentación sobre la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid --a través de Planifica Madrid-- antes de que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, comparezca en la Cámara vallecana.

En concreto, el consejero comparecerá el día 17 de septiembre en la Asamblea a petición propia para informar sobre la gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid, responsable de la compra y posterior puesta a la venta del ático en el Paseo General Martínez Campos.

Desde Más Madrid han reclamado tener acceso a toda la documentación disponibles sobre la compraventa con al menos 24 horas de antelación. En concreto, desde la formación apelan al artículo 111 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que establece las normas para el inicio de los debates parlamentarios en la cámara.

En detalle, fija que, salvo autorización de la Mesa o de la Mesa de la Comisión competente, ningún debate puede comenzar sin la previa distribución de la documentación pertinente con al menos veinticuatro horas de antelación. Todo ello, tras haberlo solicitado con un plazo mínimo de 62 horas de antelación.

Así, desde Más Madrid han reclamado acceso a la memoria justificativa de la compra, valoración de alternativas, informes de tasación o valoración del inmueble, propios o encargados a terceros, acuerdo del Consejo que autorizó la operación y escrituras, entre otra documentación.

La petición ha llegado este lunes a la Mesa de la Asamblea, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, y en los próximos días se tomará una decisión al respecto, han apuntado fuentes parlamentarias a Europa Press.

"Ahora Ayuso tiene una obligación legal: entregarlo todo", ha remarcado el diputado y portavoz jurídico de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, en un mensaje en su cuenta de la red social 'X' en el que enfatiza así que se tendrá que dar a los grupos toda la documentación sobre la comparecencia.