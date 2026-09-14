Más Madrid pide un plan regional para que las extraescolares sean gratuitas y universales

Un niño de camino a la escuela - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha solicitado la creación de un Plan Regional de Extraescolares Gratuitas y Universales para ponerlo en marcha en el curso 2027/2028 a través de ayudas directas a los municipios.

Así, según figura en la Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea a la que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo es "blindar el derecho al juego" al tiempo que se articula una "herramienta real de conciliación familiar sin criterios de exclusión económica": Para lograr ello, proponen que se ejecute con una transferencia de fondos estructural y plurianual a los consistorios y se deje a un lado el actual modelo de convocatorias coyunturales y de adhesión voluntaria.

La formación regionalista pide también la desburocratización para establecer una ventanilla única de apoyo técnico a los municipios y a las AMPAS/AFAS para simplificar la tramitación y el diseño de los proyectos pedagógicos, favoreciendo que sean estas asociaciones las promotoras de las actividades.

Quiere, además, que se diseñen las actividades bajo un enfoque de "educación integral, cooperación y ocio saludable", formando a monitores en la detección temprana de "dinámicas de aislamiento, acoso o sufrimiento psíquico entre el alumnado participante".

Por último, Más Madrid propone que se establezca un catálodo de módulos y actividades extraescolares (culturales, científicas, deportivas y artísticas) garantizado para todos los centros públicos de la región, que asegure tanto "la equidad en la calidad del servicio con independencia del código postal, como la no discriminación ni la reproducción de estereotipos por razón de sexo, género, etnia u origen social".