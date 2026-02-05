Más Madrid pide un Pleno extraordinario en Móstoles ante la "gravedad" del "acoso encubierto" del alcalde (PP)

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este jueves un Pleno extraordinario en Móstoles ante la "gravedad" de la acusación de "acoso" por parte del alcalde, Manuel Bautista, y "encubierto" por el PP de Madrid.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid a raíz de la información publicada por 'El País'.

Bergerot ha insistido en la "necesidad" de la dimisión del regidor en línea con el comunicado emitido por el partido en la localidad, en el que califican de "extremadamente graves y fundadas" las acusaciones por parte de una exedil del PP en la ciudad.

"Mientras esta no se produzca emplazamos al resto de grupos políticos a promover un Pleno Extraordinario con la comparecencia de Manuel Bautista para rendir cuentas ante la ciudadanía mostoleña", añadían hace unas horas.

Por su parte, Bergerot en sus declaraciones ha vuelto a poner en el centro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de no haber recibido a la denunciante y enviar al secretario general del partido, Alfonso Serrano, y a la 'número 3' del PP-M y vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán.

"Confió en Ayuso y le pidió ayuda y lo que ha hecho la presidenta es hacerse la víctima", ha afirmado en relación con la intervención en la sesión de control, donde Ayuso preguntó dónde estaba su "presunción de inocencia".

Ha reprochado que desde el partido a la denunciante se le dijera que "calladita está más guapa" y ha afirmado que estas son "las políticas del PP con los agresores sexuales y laborales", "en vez de ponerse del lado de las víctimas, se ponen del de los agresores".

Por último, ha rematado reclamando la dimisión de Ana Millán de sus cargos --apuntando también a la causa judicial que mantiene abierta-- y también la de Serrano, sobre quien ha afirmado que "e representa lo más tóxico de la política madrileña y no es que tenga que dimitir, es que nunca debería haber sido diputado en representación de los madrileños y las madrileñas".