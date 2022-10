Más Madrid propone un espacio específico en la calzada para aparcar patinetes, motocicletas y bicis de alquiler

"No puede ser que las aceras estén llenas de cachivaches", subraya Maestre

El grupo municipal de Más Madrid propone un espacio específico en la calzada para aparcar los patinetes, motocicletas y bicicletas de alquiler.

"Ir en patinete o en bicicleta por la ciudad es ecológico, barato y rápido. Nos gustaría que también fuera seguro para quien lo usa y para los peatones y que además su uso no significara que las aceras están llenas de cachivaches", ha afirmado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, desde la céntrica plaza del Biombo.

Más Madrid presentará en el próximo Pleno una proposición para ordenar el uso del espacio público teniendo en cuenta el aumento de estas nuevas formas de movilidad, que necesitan que la ciudad se adapte y cambie.

"No puede ser que las aceras estén llenas de cachivaches. Esto pasa porque se están haciendo las cosas tarde y mal. Hay que ordenar el espacio público. Nosotros proponemos que haya reservas suficientes en todas las calzadas para aparcar estos vehículos, es decir, que no se haga en las aceras sino en la calzada", ha explicado Maestre.

En la proposición se plantea el mantenimiento de distancias mínimas para garantizar el paso y la estancia, la consideración de la diversidad funcional y la eliminación de todo tipo de obstáculos en los entornos escolares.

También contempla que se acometan las modificaciones necesarias para que la autorización de alquiler privado de bicicletas, patinetes y motocicletas sea sometida a una convocatoria pública en la que, además de las condiciones regulatorias que se incluyen en la convocatoria abierta, se establezcan estas zonas específicas de estacionamiento de vehículos en calzada.

MÁS VIGILANCIA

Más Madrid pedirá un refuerzo de la vigilancia en el cumplimiento de la ordenanza de Movilidad Sostenible, sobre todo en lo relativo a que se vigile la circulación de vehículos no autorizados por las aceras y la ocupación máxima del 50 por ciento de las plazas existentes en los aparcabicis por parte de los vehículos de empresas de alquiler.

Para Maestre, "la actual ordenanza ha demostrado ser absolutamente ineficaz en este aspecto y en otros muchos" porque "es verdad que establece que hay que aparcar de forma prioritaria en espacios reservados pero si no existen esto es papel mojado", a lo que ha añadido que "queda claro que la prohibición de circular por aceras tampoco se está cumpliendo".

RED DE CARRILES BICI

La iniciativa contiene la propuesta de que se construya una red de carriles bici que conecte toda la ciudad. Esto supondría desplegar en un año 150 kilómetros de nuevos carriles bici creando una red básica a partir de la que se desarrollen redes locales en los barrios.

"No tiene sentido que una ciudad moderna como Madrid se esté quedando tan atrás. Tiene que apostar por una red realmente útil, con carriles que conecten toda la ciudad, no unos cuantos que no se conectan unos con otros. Así permitirá moverse por la ciudad en bici o en patinete de forma segura", ha argumentado la concejala.

Más Madrid ha recordado que un 80 por ciento de los desplazamientos en la ciudad son de menos de 8 kilómetros y, por lo tanto, susceptibles de hacerse en bicicleta. "Todos ganaríamos mucho con esta red", ha concluido Maestre.