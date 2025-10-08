Más Madrid propone una ley para hacer universal y gratuito el comedor escolar y "garantizar una alimentación adecuada"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Ananda Manjón - Europa Press

Pide extenderlo a la educación no secundaria y plantea, entre otros, una red de cocinas centrales públicas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto una ley para hacer universal y gratuito el comedor escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y garantizar una "alimentación adecuada y equilibrada" a alumnos desde Infantil a la ESO, así como de Formación Profesional Básica y Educación Especial.

Así figura en la Proposición de Ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, registrada por la formación en la Asamblea de Madrid que plantea la "extensión progresiva de este derecho" a las etapas educativas no universitarias que cuenten con servicio de comedor.

La portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, ha defendido en declaraciones remitidas a Europa Press que el objetivo es "revertir" la tendencia en una autonomía donde "las necesidades de la ciudadanía van a más y los servicios públicos van a menos".

Así, plantea un "derecho universal independientemente del dinero de cada familia" porque es una "forma de cuidar a niños y adolescentes" al tiempo que se "combate la desigualdad y garantiza la igualdad de oportunidades en el sistema educativo".

LA PROPUESTA

Concretamente esboza una planificación plurianual para que se garantice desde un inicio la prioridad para el alumnado en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Establece que la Comunidad fijará en sus Presupuestos una partida para este fin que se irá incrementando hasta "alcanzar la cobertura plena del servicio".

Para lograr que se ejecute correctamente desde Más Madrid abogan pro la "gestión pública preferente" para lo que plantean que la Consejería competente haga un plan de internalización y que, entre otros, cree una red de cocinas centrales públicas para suministrar a los que no tengan espacios propios y que haya personal de cocina y monitores empleados públicos. Aquellos centros con cocinas propias estarán "obligados a preparar los menús en sus propias cocinas".

Fijan, además, que la externalización solo pudiera ser en casos "excepcionales" donde la gestión directa no sea viable en el corto plazo.

Asimismo, plantean que la Comunidad gestione una Red de Comedores Escolares Públicos para poder coordinar los recursos disponibles, garantizar estándares homogéneos de calidad y prestar apoyo a los docentes en la gestión de este servicio.

La ley propuesta por Más Madrid establece también que los colegios privados concertados que tengan instalaciones de comedor tendrán que ponerlas a disposición de la Red para compartirlas con los públicos del entorno.