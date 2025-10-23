Más Madrid recurre la licencia para el crematorio que el Ayuntamiento prevé construir en el tanatorio de la M-40

Archivo - Entrada del tanatorio de la M-40, a 10 de abril de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal y el Grupo Parlamentario en la Asamblea de la Comunidad de Más Madrid han presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir la anulación de la licencia urbanística que concedió el Ayuntamiento de Madrid a Parcesa para construir un horno crematorio en el tanatorio de la M-40.

Para la concejala del distrito Olga Martínez, el barrio se ve "obligado" a acoger una instalación "que no quiere ninguna otra zona de la ciudad" y que se encuentra "a menos de 250 metros de las viviendas", algo que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "ha ignorado".

En la demanda, a la que ha atenido acceso Europa Press, Más Madrid pone el foco en la distancia mínima de 250 metros a la que obliga la Ordenanza 4/2021 de Calidad del Aire y Sostenibilidad, un punto que consideran "ignorado" por la licencia, concedida, dicen, sin practicar un estudio sobre el posible impacto del crematorio en la calidad del aire y la salud de las personas del barrio de San Fermín (Usera).

Sobre esto último, Más Madrid apunta en el documento que la quema de cadáveres a poca distancia de las viviendas puede llevar a "la emisión de gases y metales pesados, que en la proporción que resulta supondrán un riesgo para la salud". Igualmente, subrayan que el sistema del crematorio incluye una apertura de emergencia "que permitiría una evacuación directa al exterior de gases de combustión sin depurar" a través de "una segunda chimenea".

Todo ello, según Martínez, produciéndose "un claro incumplimiento del mandato del Tribunal Supremo, que en ningún caso obligaba al Ayuntamiento a otorgar la licencia". "Encima Almeida autoriza la construcción del crematorio sin realizar el necesario estudio sobre el posible impacto que esto tiene en la calidad del aire y en la salud de las personas. Los daños a la salud, como ya se lo hemos advertido muchas veces, no son recuperables", ha advertido.

En este sentido, la concejala ha señalado que el crematorio se instalará en un barrio que "no tiene otros equipamientos y dotaciones que están siendo muy demandados desde hace años y que suponen una mejora en la vida de los vecinos".

"Hemos presentado esta demanda contra un crematorio que no debería funcionar nunca", ha afirmado la edil. "Al alcalde no se le ocurriría meter un crematorio en pleno barrio de Salamanca, ¿no? Pero no tiene ningún problema en que se haga en el barrio de San Fermín", ha concluido.