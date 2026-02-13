Más Madrid saca a los barrios su campaña 'Te están robando Madrid' con una gran encuesta en 15 puntos de la capital

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en una entrevista con Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha iniciado esta semana una nueva fase de su campaña 'Te están robando Madrid' con el despliegue de una gran encuesta ciudadana a pie de calle en 15 puntos de la capital, una iniciativa con la que la formación que lidera Rita Maestre pretende recabar la opinión vecinal sobre el estado de los servicios públicos y el impacto del coste de la vida en la ciudad con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Almeida vive de espaldas a la realidad de una ciudad que cada día es más cara y difícil para la inmensa mayoría de los vecinos mientras él le pone una alfombra roja a los fondos buitre, a los grandes inversores y a los comisionistas que hacen negocio fácil a costa de las familias trabajadoras. Y lo que Más Madrid quiere decirle a los madrileños es que esa brecha entre la propaganda y la calle no puede llevarnos a la resignación, que hay que sacudirnos la apatía y plantar cara, y por eso queremos escuchar y tomar nota", ha trasladado Maestre, en declaraciones a Europa Press.

De este modo, según han trasladado fuentes de Más Madrid, la acción, que busca contrastar el "discurso triunfalista" de Almeida con la realidad de los vecinos, se articula mediante mesas informativas atendidas por voluntarios y activistas y cuenta también con una versión online abierta a todos los madrileños (teestanrobandomadrid.org).

En concreto, las encuestas callejeras se iniciaron el jueves en el mercadillo de Ciudad de los Ángeles, en Villaverde, y en el Barrio del Pilar, y continuará este viernes en la plaza de Prosperidad. Durante los próximos días, el sondeo llegará también al mercadillo de La Elipa, en Ciudad Lineal, y al barrio de Adelfas, en Retiro, así como a Puente de Vallecas, Usera, Villaverde Bajo o Chamberí.

Dentro de esta agenda, la portavoz municipal, Rita Maestre, participará este sábado, a partir de las 11.30 horas, en la mesa instalada en el entorno de Oporto, en el distrito de Carabanchel, donde mantendrá un encuentro con los vecinos y conocer el balance que hacen del modelo de "saqueo" del PP.

¿VIVIR EN MADRID ES MÁS FÁCIL O MÁS DIFÍCIL?

El cuestionario, consultado por Europa Press, plantea a los madrileños si consideran que vivir en la capital es hoy más fácil o más difícil que hace cinco años, así como qué ámbitos han empeorado en su día a día, con referencias a servicios como sanidad, educación, vivienda, transporte, limpieza, seguridad o residencias de mayores.

La vivienda constituye uno de los bloques centrales del sondeo, que pregunta por la preocupación ante la posibilidad de tener que abandonar la ciudad por el precio de los alquileres y por el grado de apoyo a distintas medidas, como la limitación de rentas, la regulación de pisos turísticos, la promoción de vivienda pública en alquiler o incentivos fiscales para arrendadores.

Asimismo, la encuesta recoge información sobre el impacto de la subida de precios en la economía doméstica, consultando si los ciudadanos han tenido que reducir gasto en alimentación, suministros energéticos, transporte, ocio, ropa o vacaciones.

Según trasladan desde la formación, esta fase de escucha activa tendrá continuidad en próximas semanas en otros barrios de la capital y servirá para elaborar nuevas propuestas políticas a partir de las conclusiones obtenidas en el proceso de recogida de la opinión ciudadana.