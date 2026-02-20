Más Madrid tacha de "bochorno" la situación de Vox en Ayuntamiento y cree que Ortega "no es capaz" de hacerse "respetar"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha cargado este viernes contra Vox, cuya situación en el Consistorio ha calificado de "bochorno", al asegurar que el partido "no es capaz de controlar a su grupo municipal" y que su portavoz, Javier Ortega Smith, tampoco es capaz de "hacerse respetar" ante su partido.

En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles, Maestre ha defendido que, frente a las conversaciones y propuestas que, en su opinión, se están produciendo en el espacio de la izquierda, el foco de la inestabilidad política en Madrid y el "desorden" se sitúa "precisamente en la derecha y en la extrema derecha".

En el caso del PP, la portavoz de Más Madrid ha sostenido que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tiene "un boquete" abierto en el partido por "la secta de los Pocholos", en referencia al exdirector artístico del Ballet Español Antonio Castillo Algarra y al grupo que dejó su escaño en la Cámara regional tras el cese de Emilio Viciana.