Más Madrid tacha de "caradura" al novio de Ayuso por negar que haya cometido "delito alguno": "Quien la hace, la paga"

Archivo - Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declarando en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz Más Madrid, Manuela Bergerot, ha tachado de "caradura" a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por negar que haya cometido "delito alguno" en su escrito de defensa en la causa por sus presuntos delitos fiscales.

"Hay que ser muy cara dura para decir que has defraudado, pero poquito, después de haberlo confesado todo por escrito. Las pruebas de delincuencia fiscal contra el novio de Ayuso son apabullantes y las conoce toda España", ha lanzado la portavoz en declaraciones a los medios de comunicación después de conocerse el escrito de defensa de González Amador.

González Amador basa su defensa de cara al juicio que se celebrará por el caso del presunto fraude fiscal en "las vulneraciones de derecho que sufrió" a lo largo del procedimiento por la revelación de secretos del caso por el que fue condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que a su juicio "han pervertido los mecanismos de garantía del proceso penal".

En cambio, Bergerot ha pedido a Ayuso y a su pareja que no "tomen por idiotas" a los madrileños y "que asuman las consecuencias", al tiempo que ha advertido de que su formación va a "seguir trabajando para que se haga justicia" en este caso y "por el caso de soborno, que es tan grave o más".

"Que no sea cobarde y que el señor 'Alberto Quirón' se siente en el banquillo a dar la cara. Que la justicia es igual para todos y aquí quien la hace la paga", ha rematado.