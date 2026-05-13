Más Madrid tacha de "mentirosa compulsiva" a Ayuso y cree que "no habrá inversión de retorno" tras su viaje a México

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid muestra hoy su rechazo al pacto de financiación autonómica entre - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "mentirosa compulsiva" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y cree que "no habrá una sola inversión de retorno positivo" tras su viaje institucional a México.

"Ayuso ayer tuvo la oportunidad en esa primera aparición pública en pedirle perdón a los españoles por el ridículo internacional que había hecho y perdió esa oportunidad", ha lamentado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press.

Considera Bergerot que la dirigente madrileña ha hecho "un ridículo internacional, dejando una imagen de Madrid lamentable". Ha añadido que "no existió riesgo de seguridad" para la jefa del Ejecutivo autonómico.

"Se la veía hiperventilando mucho, muy nerviosa, porque no pudo decir ni una sola inversión. Ni una sola inversión pudo explicar Isabel Díaz Ayuso de lo que va a traer esto en positivo para los madrileños, ni una", ha subrayado la portavoz de Más Madrid de la Cámara de Vallecas.

Para la líder de la oposición en la Asamblea, Ayuso "debería haber avisado al Ministerio de Exteriores si tan insegura se sentía y haber comunicado, como hacen todos los representantes públicos, para que el Gobierno de México le hubiera puesto esa seguridad".

"Ella prefiere mentir y hacerse la víctima, para seguir tapando en que no hay una sola inversión que vaya a mejorar la vida de los madrileños. Al contrario, el dinero que nos está costando a los madrileños la cara dura que ha tenido esta vividora de irse a México cuando aquí el Gobierno de España estaba atendiendo una emergencia sanitaria internacional y ella pegándose la vida padre en la playa", ha remarcado.