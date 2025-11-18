Matute carga contra la propuestas de MM sobre aborto y le acusa de "enredar con guerras" en lugar de buscar soluciones

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado este martes contra la propuesta de Más Madrid para incorporar el aborto farmacológico en Atención Primaria a través de Unidades de Salud Sexual y Reproductiva con una enmienda para destinar 5 millones de euros de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 y ha acusado a la formación de "enredar con guerras" en lugar de buscar soluciones.

"Más Madrid está bastante perdido y las encuestas lo que demuestran es que lo que hacen es perder votos", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en las que ha reprochado a los partidos de izquierda que cojan por "bandera cosas que no deberían" como el aborto.

En concreto, Más Madrid recuperará una medida que ya presentó como Proposición No de Ley (PNL) que rechazó la Cámara con la mayoría absoluta del PP y el 'no' de Vox. Concretamente la formación regionalista plantea la creación inmediata del registro del objetores al aborto --por el que el Gobierno central ha llevado a la Comunidad de Madrid a los tribunales--, la inclusión de las interrupciones voluntarias del embarazo por encima de la semana 23 --los terapéuticos-- en la cartera de servicios de hospitales públicos y la incorporación progresiva del IVE instrumental en las franjas de menos semanas de gestación.

"En la Comunidad de Madrid no se le deniega a nadie el aborto y prueba de ello es que uno de cada cinco abortos se producen en la Comunidad de Madrid y uno de cada diez abortos que se hacen en la Comunidad de Madrid son de otras comunidades autónomas. En concreto el año pasado unos 3.000 y más de 2.000 de una comunidad gobernada por el PSOE que es Castilla-La Mancha", ha apuntado.

En la misma línea, la consejera madrileña ha insistido en que el Gobierno regional no creará el registro de profesionales objetores del aborto, reiterando que prefieren que sean los tribunales los que hablen y no un Gobierno "sectario" con una ministra de Sanidad como Mónica García que está "inhabilitada" para el cargo porque la han puesto en cargo "como un ariete político contra la Comunidad de Madrid".

"No deberían de enredar en estas cosas, se deberían de preocupar en gestionar las ciudades autónomas de las que son responsables como son Ceuta y Melilla, que hacen que se vayan las mujeres a Málaga creo, no sé si les pagan el billete o no", ha apuntado.

Frente a ello, ha defendido Matute, en la Comunidad de Madrid lo que se hace "es solucionar los problemas de las personas" y "también trabajar en planes de la natalidad maternidad y paternidad". "Pensar siempre en positivo solucionando los problemas y no enredando con guerras absurdas que no llevan a ningún lado más que al desgaste de los que lo dicen", ha zanjado.

Sobre Mónica García, ha señalado que la ministra ha entrado "en una deriva en la que no ha conseguido nada positivo ni para sus compañeros profesionales", como se ha visto en su opinión con el Estatuto Marco, como con distintas leyes como la del medicamento, que tiene 400 alegaciones.

"Yo creo que se enreda en temas que piensan que pueden ser cortinas de humo o dar réditos políticos", ha afeado Matute, que ha insistido en que la Comunidad defiende "un aborto que sea legal, seguro y poco frecuente".