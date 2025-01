Matute dice que la frecuentación a la Urgencia hospitalaria es menor que otras temporadas y no hay aumento de gravedad

Las plazas de refuerzo del Plan de Invierno, cubiertas al 90% para Pediatría y Enfermería

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este viernes que, aunque en las últimas semanas ha aumentado la frecuentación a los servicios de Urgencias de los hospitales madrileños, fundamentalmente por la situación de la gripe, es menor a otras temporadas y, además, no hay aumento de gravedad o mortalidad, por lo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población.

En declaraciones a los medios durante una visita al Hospital Infanta Leonor de Vallecas, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que desde la Consejería se sigue monitorizando la situación, con una tasa de 77 casos por cada 100.000 habitantes en la actualidad, por debajo de la registrada en la temporada previa en estas mismas fechas y en otras anteriores, en las que se alcanzaron tasas de 120-240.

"Vamos a seguir monitorizando. Esperamos que la semana que viene siga subiendo y que luego ya empiece un descenso, con lo cual es el comportamiento y la tendencia habitual", ha recalcado Matute, que ha especificado que "no hay un aumento de la gravedad ni la mortalidad, ni hay ninguna mutación, ni ningún virus extraño que esté llegando a la población y que nos haga estar en un estado de alarma".

En este sentido, ha recordado que desde el mes de noviembre se lleva trabajando en el refuerzo del Plan de Invierno para afrontar esta situación, con la campaña de vacunación para prevenir los virus, y el aumento de plantillas de todas las categorías profesionales.

La Comunidad de Madrid reforzó el Plan de Invierno con una oferta de 1.832 plazas para profesionales sanitarios de distintas categorías para atender para reforzar el Plan de Invierno, lo que supone un incremento del 2% con respecto a 2023, con una disponibilidad además de 1.100 camas, es decir, un 2,3% más sobre el pasado año. Pese a ello, los sindicatos han denunciado que este plan no está funcionando y sigue faltando personal.

TELÉFONOS HABILITADOS

"También en ese sentido hemos trabajado en ese Plan de Invierno en poner en manos de la población teléfonos que les puedan ayudar a ese tratamiento ambulatorio en el caso que no lo necesiten precisamente para evitar ir a la urgencia y solo en casos en personas frágiles y vulnerables", ha remarcado.

Además, ha apuntado que se está trabajando con los hospitales en la "adecuación" de plantillas y servicios. "Hemos dotado de una contratación de profesionales de enfermería, de pediatras, de médicos, de todas las categorías", ha recordado Matute.

En concreto, según datos de la Consejería de Sanidad, de las 400 plazas de refuerzo ofertadas en el Plan de Invierno para Pediatría se han cubierto más de un 90%, mientras que en el caso de adultos, de las 1.400 ofertadas se ha llegado a un porcentaje similar.

"Como todos los años es que desgraciadamente por esa falta de profesionales sanitarios no conseguimos contratar a todas las personas que habilitamos para la contratación. Eso no quiere decir que no sigamos buscando de forma activa", ha indicado.

En cualquier caso, ha subrayado que desde la Consejería se está habilitando "todas las fórmulas que hay" en el Plan de Invierno, primero la vacunación, luego la habilitación de más contratación de personal", ha explicado. Al hilo, ha vuelto a recordar la necesidad de un Plan de Recursos Humanos a nivel del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) "que evite estos problemas".

De forma paralela se trabaja para "adecuar los servicios, dar altas de forma rápida, drenar los hospitales para que se puedan ingresar a los pacientes en las plantas o derivar otros recursos que lo necesiten". En este sentido, ha criticado la forma "torticera" en la que a veces lo sindicatos sanitarios trasladan los datos sobre la situación de las Urgencias "confundiendo un poco a la población".

"Cuando se habla de lo que la gente espera en Urgencias hay que diferenciar muy bien de lo que se está hablando", ha dicho. "En la Urgencia te atienden de forma inmediata y luego tú pasas un tiempo en las distintas unidades según te corresponda en función de las pruebas que te tengan que realizar", ha expuesto.