Matute pide a Sanidad "dejar bien claras las reglas del juego y hacia dónde quiere ir" en formación y especialización

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha censurado este lunes que el Ministerio del ramo no tenga "una idea general de hacia dónde vamos" en materia de formación especialización y formación sanitaria y le ha reclamado "dejar bien claras las reglas del juego y hacia dónde quiere ir".

"Tenemos que pensar en macro, tenemos que pensar en global hacia dónde queremos ir", ha indicado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que reúne a las Comunidades Autónomas y al Ministerio, al ser preguntada por la creación de la especialidad de Enfermería Intensiva.

La máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado la necesidad "una estrategia nacional y global de formación en todas las categorías profesionales, y no sólo de programas formativos, sino de tiempo de especialidad y de nuevas especialidades sobre la mesa para que podamos decidir y trabajar"

Un "marco diseñado", ha dicho, como tiene Europa, aunque no tiene por qué ser igual, y ver "qué nuevas especialidades estamos dispuestos a crear, porque eso también tiene una repercusión en cuanto a memoria económica y tiempo de formación, y tiempo de que vas a tardar en emplear a esos profesionales".

A partir de ahí, una vez que las reglas del juego estén claras, ha subrayado, "empezar a trabajar, a oír a colectivos que reclaman su parte de especialidad, que me parece absolutamente digno, pero que tiene que encajarse con otras especialidades y con la formación global de médicos, de enfermeras, de psicólogos"

RECLAMA UNA ESTRATEGIA GLOBAL EN FORMACIÓN

En resumen, ha recalcado, "que haya una estrategia global de formación en este país, que tiene los programas formativos de las especialidades médicas, por ejemplo, anclados en hace más de 10 años". "Esto empezó la Comisión Nacional de la Especialidad, con expertos, además, que son los que tienen que hacerlo, pero que se paró y no lo estamos retomando, y sin embargo estamos oyendo cantos de sirena de profesionales que reclaman, obviamente, porque necesitan un cambio tanto en su formación como en su tiempo de trabajo, y les están escuchando de forma sesgada y fragmentada, y eso al final va a hacer que el trabajo sea peor para todos", ha zanjado.

Respecto a la reclasificación profesional recogida en el Estatuto Marco y ante la polémica de que no tenga aparejada un reconocimiento retributivo, la consejera ha censurado esta "nueva ocurrencia" de la que, además, las CCAA no han sido informadas. "Desconocemos en qué consiste. No hemos tenido acceso ni a una sola letra ni a un solo concepto de lo que va a suponer", ha censurado.

En este sentido, ha recordado que desde mayo de 2023 se dejó de reunir el grupo de trabajo de expertos que estaba designado por parte de las CCAA y por el Ministerio para tratar esto. "Se han reunido de forma bilateral con ciertos sindicatos y han llegado a acuerdos en los que al final no está contento nadie pero los consejeros desconocemos ese texto".

"Van a cambiar el nombre pero va a seguir con las mismas condiciones laborales y económicas. Como decía Shakespeare 'una rosa la puedes llamar de muchas maneras pero va a seguir siendo una rosa'. Yo creo que los profesionales sanitarios pedían otra cosa o pedíamos otra cosa y desde luego siempre con una memoria económica detrás y con un cronograma y con una memoria de actuación", ha subrayado.

En esta línea, ha censurado que el Ministerio haga anuncios pero sin explicar "cómo lo pretende hacer" con el problema de la falta de recursos humanos que afecta al Sistema Nacional de Salud, "lo primero" en lo que se debería a sentar a trabajar con las CCAA.

"El problema lo conocemos, sentémonos a ver las soluciones que es una cosa que todavía estamos esperando", ha indicado.