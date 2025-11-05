Mayores de Retiro de concentran para exigir la reanudación de "todos los cursos" afectados por la quiebra de Educo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de usuarios del centro municipal Benito Pérez Galdós se han concentrado este miércoles para exigir la reanudación de "todos los cursos" afectados por la quiebra de la empresa de actividades Educación Cultura y Ocio SL (Educo).

Así lo ha trasladado a Europa Press Pepe Molina, de 73 años, que participaba en estos talleres hasta su paralización tras conocerse en verano la entrada en concurso de acreedores de la empresa concesionaria.

Él es uno de los más de 20.000 mayores se han quedado sin actividades, un servicio "esencial" para este colectivo, según ha indicado el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, quien ha acudido a esta concentración y donde ha mostrado su apoyo a los afectados.

"El Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada para evitar que los mayores se queden sin las actividades que tienen estos centros. Esta es una situación muy grave porque por mucho que el Ayuntamiento no considere que estas actividades son actividades esenciales, son lo que da sentido, lo que da centralidad a la actividad de estos centros", ha explicado Rubiño a los medios tras reunirse también con mayores afectados del centro Francisco de Goya, en Carabanchel.

Precisamente, según han señalado varios asistentes a la concentración, algunos de los cursos se han retomado este mismo miércoles, aunque solo los "impartidos por voluntarios", mientras que los "más técnicos" impartidos por profesionales, lamentan a que todavía no conocen si tendrán fecha de inicio en este curso. "Son cinco y entre ellos la gimnasia, que para nosotros es muy importante", recalca otra usuaria afectada.

Al hilo, Rubiño ha dicho que lo que queda ahora es "una cafetería" y "algunas actividades" impartidas por voluntarios, pero que talleres de danza o gimnasia, que "eran fundamentales para dotar de vida a estos centros", no se han retomado.

"Nosotros no estuvimos de acuerdo con este tema, empezamos con movilizaciones, manifestaciones, fuimos al Pleno a protestar y hemos conseguido que hoy empiecen parte de los cursos, que son los que dan los voluntarios", ha apostillado Molina.

"SOMOS MAYORES, NO TONTOS"

Este usuario de los talleres afectados ha asegurado que, cuando estalló la crisis, el Ayuntamiento "no dijo nada" para "no preocupar" a los participantes. "Somos mayores, no tontos. Queremos saber cómo son las cosas y si hay que preocuparse, nos preocuparemos", ha criticado.

En este sentido, Molina ha avanzado que seguirán "protestando" hasta que se inicien "todos los talleres" ya que consideran que el Ayuntamiento "ha mentido" al afirmar que los cursos suspendidos impartidos por voluntarios no se podrían retomar "hasta marzo o abril". "Una vez más el ayuntamiento ha mentido. Sí se podía empezar. Entonces tampoco nos creemos que estos que faltan no puedan empezar ahora", ha asegurado.

Los concentrados dejaron como proclama "¡que empiecen todos!", una petición que comparte Molina, que insta al Ayuntamiento a "solucionar" el problema. "No nos conformamos con que hayan empezado la mayoría, queremos que empiecen todos", ha insistido.

LA SOLEDAD NO DESEADA

Aseguran los participantes de los talleres que estas iniciativas son una buena forma para poder socializar entre personas que corren el riesgo de sufrir soledad no deseada, "un problema importante" que precisamente "se combate socializando".

"Tú vienes aquí, conoces gente, luego te vas a la cafetería a tomar el café, o querrás dar una vuelta, querrás un grupo de gente, porque en todos los talleres se hace un grupo de WhatsApp, donde se van comenzando cosas", ha relatado Molina.

Por todo ello, los concentrados este miércoles frente al Pérez Galdós han avanzado que volverán el 11 de noviembre al Pleno de la Junta Municipal de Retiro para encontrar una solución a estos talleres.

"Aquí estamos hablando de la actividad que, como digo, hace que estos centros tengan sentido, dota de vida a estos centros y hace que se conviertan en un espacio de socialización, en un espacio de aprendizaje y en un espacio de alegría que para las personas mayores es fundamental y que, como vemos, se está poniendo en pie de guerra y está haciendo que se levanten para hacer reivindicar estos derechos", ha concluido Rubiño.