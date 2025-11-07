Meninas toman Madrid firmadas por Gloria Estefan, Los del Río, la asistente virtual Alexa y por primera vez en braille

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta 34 esculturas de 1,80 metros de altura en forma de las Meninas de Velázquez volverán a tomar las calles de Madrid del 15 de noviembre al 15 de diciembre en la octava edición de las Meninas Madrid Gallery, creaciones en esta ocasión de Gloria Estefan, Los del Río ('Macarena'), la asistente virtual Alexa, de niños de la fundación Autism Friendly y por primera vez en braille.

Cinco distritos convivirán durante un mes con estas vecinas --Barajas, Centro, Chamberí, Moncloa-Aravaca y Salamanca--, que se pueden localizar en la plataforma Todo Está en Madrid. Entre quienes han plasmado su creatividad en ella están la actriz e influencer Paula Echevarría, los presentadores radiofónicos Javi Nieves y Mar Amate, la influencer Erika de la Vega o los artistas Eduardo Valenciano y Mausha Marsá.

En esta edición el deporte juega un papel esencial: una Menina celebrará el primer partido oficial de la liga de fútbol americano (NFL) que se disputará este mes entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

También los avances tecnológicos están presentes en las Meninas velazqueñas. En esta ocasión la protagonista es la Inteligencia Artificial, en concreto la asistente virtual Alexa, con Menina propia. Cada escultura cuenta con un código QR en el que se explica la obra.

Meninas Madrid Gallery es una idea del artista Antonio Azzato y cuenta con el apoyo del programa municipal Todo está en Madrid y de la Asociación de Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). La nueva edición ha sido presentada en los jardines de la Junta Municipal de Hortaleza por el artista junto con la vicealcaldesa, Inma Sanz, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo. También han estado presentes el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández y del concejal de Hortaleza, David Pérez.

En los jardines de Hortaleza se ha presentado la Menina de Los del Río. En un vídeo, los dos cantantes han aplaudido la iniciativa y se han despedido con un "¡Viva Madrid, viva España, vivan las Meninas¡...¡Ay, Macarena!". También a través de un vídeo la cantante Gloria Estefan ha explicado que la suya ha sido diseñada con los títulos de sus canciones favoritas.

UN MILLÓN DE EUROS A TRAVÉS DE SUBASTAS

La vicealcaldesa, por su parte, ha puesto el acento en los puntos en común entre las Meninas y Madrid, en forma de "vitalidad, creatividad y solidaridad". Esa solidaridad se ha transformado ya en más de un millón de euros recopilados a través de las subastas de Meninas posteriores a cada edición.

En concreto, el 80% de la recaudación se donará a las fundaciones y asociaciones benéficas seleccionadas por la organización y por las entidades y artistas participantes, mientras que la cantidad restante contribuirá a financiar la celebración del evento.

"Las Meninas están vivas y cambian como la ciudad. Es una tradición, vuelven pero no son las mismas, cada año nos dicen algo nuevo, igual que Madrid, que se adapta a los tiempos pero siempre es la misma, con una personalidad tan reconocible que enamora a quien la conoce. Vivimos en una ciudad maravillosa", ha ensalzado Sanz.

La vicealcaldesa ha subrayado que estas figuras acercan el arte a los madrileños y dinamizan las calles, pero a la vez generan "actividad para el comercio y para la hostelería, que se ven potenciados por la imagen de Madrid como ciudad de compras", objetivo del programa 'Todo está en Madrid', la plataforma impulsada por el Ayuntamiento a los que ya se han adherido casi 16.000 establecimientos.

DÓNDE ENCONTRARLAS

En Barajas habrá dos Meninas ubicadas en el aeropuerto, dando la bienvenida a los viajeros que lleguen o pasen por la capital. El distrito Centro contará con cuatro esculturas, dos en la plaza del Callao, una en la plaza de España y la última a la altura del 18 de Gran Vía.

La plaza de Chamberí, esquina con la calle de Santa Engracia, 43, contará en esta edición con una Menina. Y el distrito de Moncloa-Aravaca lucirá su Menina en la calle de Ferraz 1, frente al Templo de Debod.

El distrito de Salamanca acogerá 26 figuras: cuatro situadas en la plaza de Colón; otra en la calle de Goya, 2, esquina con los Jardines del Descubrimiento; trece a lo largo de la calle de Serrano y en las confluencias con Hermosilla y con Armada Española; tres en Ortega y Gasset, 29, y en las confluencias con Lagasca y Claudio Coello; una en la calle Jorge Juan, 18; otra en Ayala, 43 y tres en el paseo de Recoletos a la altura de las calles de Villanueva, de Armada Española y de Prim.