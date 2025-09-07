Menos escolares por aula y más docentes: claves del curso escolar, con 656.556 alumnos de Infantil, Primaria y Especial

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Menos escolares por aula y récord en la incorporación de nuevos docentes son algunas de las claves del curso escolar que arranca este lunes, aportados por la Comunidad de Madrid, con 656.556 alumnos de Infantil, Primaria y Especial.

Al día siguiente empezarán las clases de ESO, Bachillerato, y Formación Profesional, con 610.831 estudiantes. Hasta 90.980 alumnos son del primer ciclo de Infantil, 157.821 del segundo (3- 6 años), 400.447 corresponden a Primaria y 7.308 a Educación Especial.

Al día siguiente empezarán las clases de Secundaria, Bachillerato, y Formación Profesional, con 610.831 estudiantes. De ellos, 309.278 lo harán en ESO, 113.038 en Bachillerato y 188.515 en FP. Esa misma jornada abrirán sus puertas los Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, las Escuelas Oficiales de Idiomas y los centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO.

Este año se inicia con menos alumnos por aula y récord en la incorporación de nuevos docentes para seguir mejorando la atención que se presta en los centros públicos.

MÁS DOCENTES

"El Gobierno regional continúa aplicando la bajada de ratios, que llega ahora al primer curso de Primaria, además de a todo el segundo ciclo de Infantil y a 1, 2 y 3 de Secundaria. Estas dos primeras etapas pasan de 25 a 20 estudiantes, mientras que en Secundaria las clases son de 25 en lugar de 30, un descenso que permite una atención más personalizada", ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Este año los colegios públicos e institutos contarán con 67.619 profesores y maestros tras incorporarse 2.725 nuevos a las aulas, un 50% más que los que se estrenaron el pasado curso 2024/25. "Este incremento es el mayor de la historia, a excepción del esfuerzo realizado en 2020/21 y 2021/22 para afrontar las necesidades educativas derivadas de la pandemia. A esta cifra hay que sumar otros 25.034 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza ya los 92.653", han indicado.