Al menos tres heridos en un accidente múltiple por alcance en la M-503 a la altura de Pozuelo de Alarcón

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El SUMMA 112 ha atendido este jueves por la mañana a tres personas con pronóstico potencialmente grave tras verse involucradas en un accidente de tráfico por alcance en la carretera M-503 a su paso por Pozuelo de Alarcón en el que se han visto involucrados seis vehículos.

Los hechos se han producido en torno a las 9 horas en la zona del kilómetro 3 de la citada vía, y hasta el lugar se han trasladado no solo efectivos sanitarios del SUMMA 112, sino también Bomberos del Cuerpo regional, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los bomberos han encontrado en uno de los coches involucrados a dos personas atrapadas. Se trata de un hombre de 53 años y una mujer de 49 que han sido rápidamente rescatados y trasladados al hospital con pronóstico potencialmente grave.

El SUMMA 112, junto con el Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón (SEAPA) y la Cruz Roja, han atendido a otro herido más, un hombre de unos 40 años que presentaba pronóstico también potencialmente grave y que también ha sido trasladado al hospital.