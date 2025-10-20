Mercadona comercializa más de 4.000 toneladas de patatas procedentes de campos de Madrid y duplica la campaña anterior

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha comercializado este año más de 4.000 toneladas de patata procedentes de campos de la Comunidad de Madrid, una apuesta por el producto cultivado en la región que supone duplicar las cifras de la campaña anterior.

La cadena de supermercados ha apostado este año por las dobles cosechas, la campaña de invierno y de verano, lo que le ha permitido ofrecer patata nacional durante ocho meses, ha apuntado la compañía en un comunicado.

En este sentido, ha puesto en valor su apuesta por la "calidad" y por el sector primario español, dando "preferencia" a aquellos productos frescos de origen nacional. Así, el 85% de su surtido es de origen español.

En el caso de la patata, durante esta campaña ha comercializado patatas cultivadas en campos de Madrid, Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo), Castilla y León (Ávila, Valladolid, Segovia y Zamora), Galicia (Ourense), Euskadi (Araba/Álava), Canarias (Tenerife y Gran Canaria), Illes Balears (Mallorca e Ibiza), Región de Murcia (Cartagena), C. Valenciana (Alicante) y Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería).

"Ello ha sido posible gracias a la recuperación de cultivos de invierno en zonas más cálidas como Andalucía, Región de Murcia e Illes Balears, y a la buena climatología en los meses estivales, lo que ha hecho posible que la campaña de verano haya sido muy buena en cuanto a producción y calidad", ha destacado Laura Merino, especialista de patatas en Mercadona, quien ha subrayado que "gracias a la buena calidad de la patata, la demanda ha aumentado considerablemente".

Algo que ha sido posible gracias a la colaboración y a los acuerdos estables que mantiene con proveedores locales como Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Papacan, Mr. Chippy y Legufrut.

APOYO AL SECTOR PRIMARIO MADRILEÑO

En el caso concreto de la Comunidad, Mercadona ha comercializado 4.000 toneladas procedentes de campos de la región, un 100% más que en la campaña anterior, según ha apuntado la cadena de supermercados en un comunicado.

En este sentido, ha recalcado su apuesta por las dobles cosechas cuando es posible, es decir, la campaña de verano y de invierno, en el marco de su estrategia de búsqueda de "productos de calidad y de proximidad". Así, como todos los años, durante la campaña nacional, tanto en verano como en invierno, cuando el producto cuenta con la calidad que demandan los clientes, hay patata 100% española procedente de diferentes comunidades autónomas.

De este modo, ha comercializado este año 184.800 toneladas de patata nacional, un 35% más que el año anterior. En concreto, ha comprado 160.000 toneladas en la campaña de verano, que se inició el pasado mes de mayo y acaba de finalizar, a las que hay que sumar las 24.800 toneladas de la campaña de invierno, que se cultivaron entre los meses de agosto y diciembre de 2024 y que ha permitido a la compañía tener patata nacional en sus lineales durante los primeros meses de este año.

APUESTA POR LA VERDETE

Una vez finalizada ya la producción en prácticamente todas las regiones de España, Mercadona está ofreciendo patata de importación de origen Francia, país donde actualmente tiene lugar la campaña de patata nueva, con el objetivo de cubrir las necesidades de los clientes el resto del año.

No obstante, sigue manteniendo algunas referencias de origen nacional como es la patata especial freír de 2 kilos en tiendas de Península e Illes Balears o la patata de carne blanca en tiendas de Galicia y Asturias, ambas hasta principios de año.

A partir de enero y febrero de 2026, Mercadona volverá a disponer de patata nacional en los lineales de todas sus tiendas (periodo en el que tradicionalmente no se comercializaba patata nacional) gracias a la apuesta de la compañía por la verdete, la patata de la campaña de invierno.