Mercedes González niega que informara a la Comunidad de que no había tuteladas entre las víctimas de la red proxeneta

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha negado este miércoles que informara al Gobierno regional de que no había menores tituladas por la Comunidad entre las víctimas de la red de proxenetas desarticula a finales de noviembre.

Sale así al paso de las declaraciones efectuadas anteayer en una entrevista en la 'cadena Ser' por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que desgranó que fue González quien le trasladó al consejero de Presidencia, Enrique López, que no había menores tuteladas por la Comunidad en dicha operación policial.

"La información que vamos dando es la que vamos recibiendo. Estamos ahora en manos de una investigación policial, que va por delante, y luego con datos que es muy difícil acceder a ellos porque en muchos casos los tienen los profesionales", dijo Ayuso sobre la información que en principio proporcionó la Consejería a los medios.

En su respuesta este mediodía, la delegada prefiere quedarse con las declaraciones de Ayuso de las 9 de la mañana de ese día, que anunció que no iba a hacer política con algo tan execrable como la trata de menores. "Pero desvelando conversaciones privadas rompe con todos los códigos de la política y la convivencia ciudadana", ha apostillado.

A continuación, González ha confirmado que el 3 de enero le llamó el consejero informándole que le había llegado un soplo periodístico de que se estaba efectuando una redada, en referencia a la operación Sana, que comenzó en abril y terminó el 30 de noviembre con la detención de 37 personas, y que fue difundida en nota de prensa la semana pasada por la Policía Nacional.

"Su viceconsejero llamó al jefe superior de la Policía para consultarle lo mismo. Lo que yo le traslado (a López) es que no hay una redada en este momento, esto es una operación antigua que tiene que ver con menores, efectivamente. Y es él el que me dice que parece ser que son menores tuteladas. Yo le respondo que no tengo ni idea y si quieres te lo pregunto. Y ahí se queda la cuestión. No hay más", ha narrado González.

La representante del Gobierno de España en Madrid ha insistido en que desvelar conversaciones privadas "generan mucha desconfianza". "Pero si es el juego que quieren dar, yo no voy a tener ningún problema. Si se hace política con esto acaba salpicando a todos, y sobre todo a menores", ha manifestado.