Metro sigue con la tramitación ante Hacienda para contratar 300 maquinistas pero la crisis ha trastocado los plazos

El Sindicato de Maquinistas critica que pasados 8 meses del anuncio de la contratación aún no tengan el visto bueno esos refuerzos

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha asegurado que continúa con la tramitación para la autorización por parte de la Consejería de Hacienda para la contratación de 300 nuevos maquinistas y que "en ningún caso ha suspendido el proceso" y que está previsto que en verano entren en plantilla 45 nuevos efectivos.

No obstante, ha añadido que para el resto aún no dispone de plazos dado que la crisis del coronavirus ha "paralizado" los tiempos de dicho procedimiento y que su incorporación no puede tener lugar en el plazo aludido en octubre del año pasado.

Así lo ha indicado un portavoz del suburbano frente a las afirmaciones del Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid, al acusar a la compañía de "mentir" sobre el refuerzo de plantilla dado que han pasado ocho meses desde que anunció, en octubre y durante una jornada de huelga, que iba a contratar 300 nuevos efectivos.

El colectivo de maquinistas ha denunciado que Metro de Madrid continúa sin la autorización de Hacienda para incorporar este refuerzo de plantilla cuando el consejero de Transportes, Ángel Garrido, se "vanagloriaba" de que ese compromiso "iba a ser casi inmediato".

El sindicato ha asegurado que en el año 2012 había 2021 maquinistas y, sin embargo, en el presente ejercicio cuando el aumento de la demanda y las aglomeraciones "son mayores", el número es de 1814 maquinistas, sin contar las próximas jubilaciones de este año y los que vienen.

"Para poder cumplir con un servicio óptimo, Metro de Madrid tendría que sacar el 150 por ciento de los trenes y eso supone la contratación no de 300 maquinistas, sino de 600 maquinistas", ha asegurado en un comunicado.

Además, ha acusado al consejero de "olvidar" que en plena Fase 1, con un "alto porcentaje" de gente teletrabajando, "ya hay aglomeraciones en el suburbano madrileño que no permiten mantener las distancias de seguridad en horas punta".

EL SINDICATO AUGURA UN VERANO CON PROBLEMAS DE AGLOMERACIONES

Además, el Sindicato de Maquinistas ha deslizado que "cada verano el problema de las aglomeraciones y tiempos de espera aumenta" y que son los usuarios los que denuncian esta situación que quejas y reclamaciones en el periodo estival.

El verano es un periodo en el que los trenes y los maquinistas son reducidos y llegan las vacaciones para muchos trabajadores, para censurar que la empresa no acomete los refuerzos de medios y personal que, a su juicio, son necesarios.

"Este verano la peligrosidad por el coronavirus aumenta ya que no hay opción. No podemos ver esas aglomeraciones como todos los años, no puede haber falta de trenes ni de maquinistas, los usuarios deben mantener las distancias de seguridad para prevenir los contagios y un nuevo rebrote", ha afirmado.

Frente a ello, ha culpabilizado a Metro de Madrid de no tener ningún plan al respecto. "Su plan es el mismo que el de todos los años, ignorar a los usuarios y a los trabajadores para capear el temporal sin salir demasiado perjudicados", ha sentenciado el sindicato.

Ante estas acusaciones, Metro de Madrid ha asegurado que continúa con la tramitación para obtener el visto bueno de Hacienda a esas incorporaciones y ha explicado que se debe "tener en cuenta que los tiempos de procedimientos se han visto paralizados por la crisis sanitaria".

"Esto no quiere decir que no se vaya a hacer si no que tendrá otros tiempos a los anunciados en octubre cuando no se sabía que nada de esto ocurriría", han replicado desde la compañía.

Por otro lado, ha recordado que esta misma semana se ha retomado la formación de 45 nuevos maquinistas, que está previsto que se incorporen a la plantilla este verano, y que se suman a los 100 nuevos maquinistas que entraron en la plantilla en año pasado y a los 360 que se contrataron en 2016.

Además, un portavoz de la empresa ha enfatizado que "no es cierto que se estén produciendo aglomeraciones de viajeros", para añadir que la oferta de servicio de trenes es de un 90 por ciento sobre la habitual antes de la crisis, cuando la demanda está un 70 por ciento por debajo.

"El servicio está perfectamente dimensionado para que no se produzcan aglomeraciones y sea el adecuado y necesario", han subrayado desde el suburbano para comentar, respecto al verano, que "previsiblemente la demanda será también mucho menor" que la de otros años, por lo que la "oferta se podrá adecuar a la demanda idóneamente".