Miles de figuritas belenísticas y un niño adorado por el obispo regresan a 'El Perfumista' de Alcalá cada Navidad

Los aficionados de esta tradición navideña pueden encontrar Nacimientos desde los 8,50 euros

La ciudad de Alcalá de Henares alberga un espacio en el que es posible descubrir más de mil figuras belenísticas, algunas de ellas irrompibles, mecanismos artesanales y una recreación del Nacimiento en el escaparate de 'El Perfumista', con un "niño de los milagros" que ha recibido la visita del actual obispo de la diócesis complutense.

Se trata de 'El Perfumista', un establecimiento abierto únicamente en temporada navideña y al que acuden aficionados procedentes de todos los puntos de la Península que desean añadir nuevas tallas y encuentran en su gerente, Luis Pérez Rey, una atención cercana y totalmente personalizada.

A pesar de que el nombre de este local ubicado en la Avenida de los Jesuitas puede llevar a confusión, lo cierto es que su historia, ligada a la perfumería que poseía su familia, llevó a Pérez Rey a mantenerlo hasta el día de hoy.

"Nosotros teníamos una perfumería y en el año 1969 yo termino la mili y fallece mi madre. Mi padre no quería montar ese año el belén en casa porque no tenía ilusión, y a mí se me ocurre decorar un escaparate de la tienda con un belén", recuerda el gerente de 'El Perfumista' en una entrevista con Europa Press.

"La gente empezó a preguntarme si vendía figuritas. Fue tal el éxito que tuvo que al final vendí a un amigo el portal que había hecho cuando se terminó la temporada", añade.

Así, y tras animarlo su padre a seguir ese camino por ser "todo un manitas", al año siguiente Luis decidió comprar figuras a artesanos de la zona y confeccionar algunos belenes en una tienda de la calle Teniente Ruiz. Cincuenta y cuatro años después de aquel momento, este comerciante continúa su actividad vendiendo figuras, mecanismos, fuentes y otros enseres relacionados con el Nacimiento.

EL MOVIMIENTO FUE UNA REVOLUCIÓN

Durante su charla con Europa Press, Pérez Rey rememora que durante el segundo año de actividad, el Belén contaba con un río de agua al que un vecino que poseía una tienda de pesca echó dos alevines de trucha. "La cosa no salió bien, las truchas se salían y además el desagüe era un embudo que se obstruyó por los peces y se inundó el escaparate, son cosas que pasan", añade con sorna.

De este modo, este empresario complutense compatibilizaba la actividad de la perfumería familiar en Ronda Ancha con la de confección y venta de belenes en la calle Teniente Ruiz.

Pese a que en la actualidad no sorprende encontrar belenes en los que sus habitantes cobran vida a través del movimiento, lo cierto es que el gerente de El Perfumista revela que en la década de los 70 no era lo habitual y que él se sumó a esta tendencia fabricando sus propios mecanismos utilizando pequeños motores e hilos de nailon.

Esa "revolución", confiesa, no tuvo buena acogida. "Cuando se lo presenté a una empresa de figuras de Belén para que ellos las pudiesen hacer, me dijeron que eso no iba a tener éxito porque los belenistas son muy clásicos y que eso no iba a gustar", rememora Pérez Rey.

"Digamos que el mundo del belenismo se fue abriendo un poco, antes era muy regio hacia la tradición, por decirlo de alguna manera", añade.

En su tienda, los aficionados de esta tradición navideña pueden encontrar Nacimientos completos desde los 8,50 euros, pasando por las figuras "eternas" italianas, un poco más caras, a 21,50 euros, y terminando en las piezas más exclusivas, algunas de ellas pueden llegar a los 200 euros por figura.

En la era de las nuevas tecnologías, Luis confiesa sentirse un tanto abrumado por la presencia de su negocio en Internet, y es que muchas de las personas que entran por la puerta le dicen que se animan a visitar su tienda por las excelentes reseñas que comparten sus clientes.

INVOLUCRAR A LOS MÁS PEQUEÑOS

Durante la entrevista concedida a Europa Press, Luis decide elevar la persiana del escaparate del local, donde tiene instalado un gran Belén con todo lujo de detalles y movimiento. Mientras lo pone en marcha, un niño acompañado de su madre señala hacia el Nacimiento con interés. "Ese niño siempre se para a mirar cuando pasa, aunque vienen muchos más", explica.

En la recreación, que arranca con la salida del sol, habitan todo tipo de personajes, desde tenderas, herreros, gallinas, artesanos y comerciantes, hasta el niño en el pesebre o la guardia romana, entre muchos otros, elaborados principalmente en un taller de Murcia.

En cuanto a recomendaciones para a la hora de montar un Belén en casa, 'El Perfumista' lo tiene claro. "Lo ideal es que el niño pueda tocarlo, que pueda mover los Reyes acercándose al portal o que pueda mover las ovejas, que él participe es importante", recalca.

En este sentido, Luis cuenta con una dilatada experiencia, ya que en el pasado se encargó de montar Nacimientos en grandes empresas e instituciones como la Mutua Madrileña, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Repsol, Cepsa o Supermercados Supeco. Además, también realizó un montaje para una película en el Palacio del Rincón (Aldea del Fresno), que se trasladó posteriormente al Palacio de Congresos de Ávila (Castilla y León).

UN NIÑO QUE OBRA "MILAGROS", LA PIEZA MÁS AFAMADA

Mientras va anocheciendo en la recreación que habita la totalidad del escaparate de 'El Perfumista', el gerente señala hacia el pesebre donde unos tradicionales José y María custodian a un niño Jesús.

"Le puedo decir que el niño que está ahí hace milagros. Al principio creí que solo lo pensaba yo, pero hace poco ha venido una señora y me ha pedido entrar al escaparate para darle las gracias y a rezarle un 'Padre Nuestro', porque acudió a él antes de una operación de corazón y al final todo salió bien y estaba muy agradecida por eso", explica Pérez Rey.

Después de eso, cuenta, hubo más personas que pidieron favores al niño Jesús, bien para paliar enfermedades, arreglar situaciones familiares o, incluso, aprobar unas oposiciones. Todos ellos entraron al local para relatar al vendedor sus experiencias. El boca a boca hizo el resto, y Luis explica que un día el actual obispo de la diócesis complutense llegó a su Nacimiento para conocer de cerca a ese niño del que muchos afirmaban que "obraba milagros".

Finalmente, en cuanto al futuro de 'El Perfumista', Luis confía en que su hija Silvia y su yerno Javier, este último detrás del mostrador junto al gerente, continúen con la tradición del belenismo cuando llegue el momento de retirarse definitivamente del oficio.