MM abandona la comisión de Seguridad por considerar que David Pérez coarta su libertad y él les exige "menos broncas"

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres concejales de Más Madrid presentes en la comisión de Vicealcaldía, Seguridad y Emergencias --Miguel Montejo, Nacho Murgui y Olga Rodríguez-- han abandonado la sesión tras un tenso rifirrafe con el presidente de la comisión, David Pérez, al considerar que coarta su libertad de expresión mientras que el 'popular' les ha reclamado "más trabajo y menos broncas".

Montejo, en un punto del orden del día sobre la compra de drones por el área, ha visto como su exposición ha sido interrumpida por Pérez al considerar que estaba faltando el respeto al Gobierno municipal. "Usted coarta mi libertad de expresión permanentemente", ha replicado Montejo, a lo que el también concejal-presidente de Hortaleza ha respondido que Más Madrid no debería "faltar el respeto" aconsejándoles "que hagan política en base a propuestas".

"Trabajen en lugar de montar broncas", ha espetado David Pérez. Tras oír esta afirmación, Montejo ha saltado dirigiéndose al concejal del PP afeándole que "no ha trabajado en su vida" mientras que él lo ha hecho "y mucho".

"Usted ha trabajado en la sanidad privada", ha contestado David Pérez, lo que a su vez ha sido respondido por el edil de Más Madrid, que ha opinado que si muchos 'populares' hubiesen trabajado más en el sector privado no estarían debatiendo de muchas de las cosas que pasan por la comisión.