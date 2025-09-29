MM acusa a Ayuso de usar la violencia machista para "confrontar con el Gobierno" y de rebajar los fondos para combatirla

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de utilizar la violencia machista para "confrontar con el Gobierno de España" y de rebajar los fondos autonómicos para combatirla.

Así ha respondido a las críticas de la presidenta esta mañana en una entrevista en 'Telecinco' en la que ha asegurado que el sistema VioGén y las pulseras antimaltraro "no funcionan" y ha pedido al Gobierno de la nación "que deje de mentir" y deje de impulsar "leyes sectarias y lejos del rigor jurídico" que hacen que "las mujeres estén completamente desprotegidas".

Bergerot ha ironizado con su bienvenida a "las derechas" a la preocupación por "la seguridad y la vida de las mujeres frente a las violencias machistas" y ha afirmado que el Ejecutivo regional ha tardado "dos años" en convocar el Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género para este lunes.

"Lo que pasa es que sabiendo las competencias que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto presupuestarias como orgánicas precisamente, no haberlo hecho durante dos años la convocatoria del Observatorio, reducir los presupuestos en un 50% casi en los últimos 10 años, reducir de 4.770 a 30 las campañas de prevención en los institutos contra las violencias machistas, yo creo, creo que en realidad no es genuina su preocupación por la seguridad", ha lanzado.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que el Ministerio de Igualdad ha "explicado sobradamente" lo ocurrido con las pulseras antimaltrato y ha instado a Ayuso a explicar ella "por qué cada vez destina menos dinero a la Red Integral de Violencia contra las Mujeres".

En cambio, su homólogo del PP, Carlos Díaz-Pache, ha acusado al Ejecutivo central de haber "desprotegido a mujeres" en este caso "como hicieron" con la ley 'solo sí es sí'. "Aquí no pasa absolutamente nada porque parece ser que el Gobierno de Sánchez es absolutamente impune e inmune a cualquier crítica", ha planteado.

Por último, la de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra el Gobierno que se "ha definido como el más feminista de la Historia", pero que es el que "más en peligro ha puesto a las mujeres".

"¿Qué podemos esperar de estas leyes totalmente sectarias, totalmente ideológicas, que lo único que han hecho es dejar en la calle a cientos de violadores, es rebajar las condenas de violadores y pederastas?", ha cuestionado.